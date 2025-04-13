Premier Lig devi Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid'e dev teklif yolda
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşısında 3-0’lık büyük bir avantajla Santiago Bernabeu’ya çıkacak olan Arsenal, sadece tur atlamayı değil, aynı zamanda Real Madrid’in dünyaca ünlü genç yıldızı Arda Güler’i de kadrosuna katmayı hedefliyor. Mikel Arteta’nın öğrencileri, sahada zafere ulaşırken transferde de ses getirecek bir hamle peşinde.
İngiliz basınından The Sun’ın özel haberine göre, Arsenal, 20 yaşındaki Türk yetenek Arda Güler için Real Madrid’e tam 40 milyon Euro değerinde bir teklif hazırlıyor.