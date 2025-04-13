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Premier Lig devi Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid'e dev teklif yolda

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşısında 3-0’lık büyük bir avantajla Santiago Bernabeu’ya çıkacak olan Arsenal, sadece tur atlamayı değil, aynı zamanda Real Madrid’in dünyaca ünlü genç yıldızı Arda Güler’i de kadrosuna katmayı hedefliyor. Mikel Arteta’nın öğrencileri, sahada zafere ulaşırken transferde de ses getirecek bir hamle peşinde.

Premier Lig devi Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid'e dev teklif yolda - 1

İngiliz basınından The Sun’ın özel haberine göre, Arsenal, 20 yaşındaki Türk yetenek Arda Güler için Real Madrid’e tam 40 milyon Euro değerinde bir teklif hazırlıyor.

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Premier Lig devi Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid'e dev teklif yolda - 2

Kuzey Londra ekibi, gelecek sezon için kadrosunu genç ve yaratıcı bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek istiyor ve listenin başında Arda Güler yer alıyor.

Premier Lig devi Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid'e dev teklif yolda - 3

ARDA GÜLER HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

İspanyol basını ise Arda Güler’in geleceğiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıyor. Don Balon’un haberine göre; genç futbolcu, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin takımın başında kalması durumunda ayrılmak istediğini başkan Florentino Perez'e iletti.

Sezon boyunca beklediği forma şansını bulamayan Arda’nın geleceği merak konusu.

Premier Lig devi Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid'e dev teklif yolda - 4

GENÇ YILDIZIN YENİ ROTASI PREMİER LİG Mİ OLACAK?

Arda Güler’in düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtilirken, Arsenal dışında birçok kulüp da oyuncuya talip olmuş durumda.

Premier Lig’den Aston Villa, Bundesliga’dan Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un yanı sıra Serie A devleri Milan ve Inter, La Liga’dan ise Sevilla ve Real Sociedad da Arda için nabız yoklayan kulüpler arasında.

Premier Lig devi Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid'e dev teklif yolda - 5

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Real Madrid formasıyla toplam 33 maçta görev alan Arda Güler, 1170 dakika sahada kalırken 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Genç yaşına rağmen sergilediği olgun oyun ve yaratıcı paslarıyla dikkat çeken Arda, Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerin radarında.

Premier Lig devi Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid'e dev teklif yolda - 6

TRANSFERİN ANAHTARI ANCELOTTİ Mİ?

Arda Güler’in takımdaki geleceği, büyük oranda teknik direktör Carlo Ancelotti’nin durumuna bağlı gibi görünüyor.

Tecrübeli çalıştırıcının takımda kalması halinde Arda’nın ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Madrid yönetiminin nasıl bir karar alacağı muallakta.

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