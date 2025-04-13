Premier Lig devi Arda Güler için kesenin ağzını açtı! Real Madrid'e dev teklif yolda

GENÇ YILDIZIN YENİ ROTASI PREMİER LİG Mİ OLACAK?

Arda Güler’in düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtilirken, Arsenal dışında birçok kulüp da oyuncuya talip olmuş durumda.



Premier Lig’den Aston Villa, Bundesliga’dan Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un yanı sıra Serie A devleri Milan ve Inter, La Liga’dan ise Sevilla ve Real Sociedad da Arda için nabız yoklayan kulüpler arasında.