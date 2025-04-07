Premier Lig devinden milli kaleciye kanca
A Milli Takım'a yükselen Eyüpspor’un file bekçisi, Avrupa kulüplerinin takibinde. Özer, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın radarına girdi.
Süper Lig’de bu sezon Avrupa kupalarına katılma için yarış veren Eyüpspor’da Berke Özer de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
Gösterdiği başarılı performansla birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen 24 yaşındaki file bekçisi için Aston Villa teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke’yi yakından takip etmesi, sezon sonunda da eflatun-sarılı ekiple masaya oturması bekleniyor.