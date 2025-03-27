Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı
Milli aranın sona ermesiyle birlikte gözler Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine çevrildi. Kritik önem taşıyan müsabakaya gözlemci akını beklenirken, West Ham hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızları için Tüpraş Stadyumu'nda olacak.
Trendyol Süper Lig'de gözler 29. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde... Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı - kırmızılılar ile üçüncülük hedefinden kopmamayı hedefleyen siyah - beyazlılar, cumartesi günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.