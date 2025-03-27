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Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı

Milli aranın sona ermesiyle birlikte gözler Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine çevrildi. Kritik önem taşıyan müsabakaya gözlemci akını beklenirken, West Ham hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızları için Tüpraş Stadyumu'nda olacak.

Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı - 1

Trendyol Süper Lig'de gözler 29. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde... Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı - kırmızılılar ile üçüncülük hedefinden kopmamayı hedefleyen siyah - beyazlılar, cumartesi günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

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Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı - 2

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesi dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Takvim'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın gözlemcileri, Tüpraş Stadyumu'nda derbiyi takip edecek.

Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı - 3

Takvim'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın gözlemcileri, Tüpraş Stadyumu'nda derbiyi takip edecek.

Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı - 4

İngiliz ekibinin yaklaşık 1 senedir raporladığı Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u derbide mercek altına alacağı kaydedildi.

Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı - 5

İzleme komitesinden bir kişinin maç günü İstanbul'da olacağı ve iki futbolcu için de veriler çıkararak İngiltere'ye raporlayacağı aktarıldı.

Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı - 6

Barış Alper Yılmaz için daha önce West Ham United'ın bir ilgisinin olduğu öne sürülürken, Semih Kılıçsoy için ise Aston Villa'nın takipte olduğu iddia edilmişti.

Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı - 7

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Barış Alper, 11 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi. Semih Kılıçsoy ise siyah - beyazlı formayla 38 maçta 4 gol - 6 asistlik bir performans ortaya koydu.

Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı - 8
Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı - 9
Premier Lig kulübü, derbide hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın genç yıldızlarını takip edecek: İsimler ortaya çıktı - 10
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