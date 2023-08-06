Premier Lig ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 sezonu ilk hafta maç tarihi
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton 19 Mayıs 2024'de sona erecek. Geçen sezon Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak "üçleme" yapan Manchester City, ilk hafta maçında ligin yeni ekibi Burnley ile karşılaşacak. Peki, Premier Lig ne zaman başlıyor?
Dünyanın en çok takip edilen futbol ligi İngiltere Premier Lig'e dair yeni sezon öncesi araştırmalar başladı. İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu. Pek çok futbolsever, İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk maç tarihini öğrenmek istiyor. İşte, İngiltere Premier Lig'de yeni sezon maç takvimi...