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Premier Lig ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 sezonu ilk hafta maç tarihi

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton 19 Mayıs 2024'de sona erecek. Geçen sezon Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak "üçleme" yapan Manchester City, ilk hafta maçında ligin yeni ekibi Burnley ile karşılaşacak. Peki, Premier Lig ne zaman başlıyor?

Premier Lig ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 sezonu ilk hafta maç tarihi - 1

Dünyanın en çok takip edilen futbol ligi İngiltere Premier Lig'e dair yeni sezon öncesi araştırmalar başladı. İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu. Pek çok futbolsever, İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk maç tarihini öğrenmek istiyor. İşte, İngiltere Premier Lig'de yeni sezon maç takvimi...

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Premier Lig ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 sezonu ilk hafta maç tarihi - 2

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre ilgiyle takip edilen lig, 11 Ağustos'ta başlayacak.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Premier Lig ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 sezonu ilk hafta maç tarihi - 3

11Ağustos Cuma:


Burnley-Manchester City


12 Ağustos Cumartesi:


Arsenal-Nottingham Forest

Bournemouth-West Ham

Brighton Hove Albion-Luton Town

Everton-Fulham

Sheffield United-Crystal Palace

Newcastle United-Aston Villa


13 Ağustos Pazar


Brentford-Tottenham Hotspur

Chelsea-Liverpool

14 Ağustos Pazartesi

Manchester United-Wolverhampton Wanderers.

Premier Lig ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 sezonu ilk hafta maç tarihi - 4
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