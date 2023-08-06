Premier Lig ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 sezonu ilk hafta maç tarihi

Dünyanın en çok takip edilen futbol ligi İngiltere Premier Lig'e dair yeni sezon öncesi araştırmalar başladı. İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu. Pek çok futbolsever, İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk maç tarihini öğrenmek istiyor. İşte, İngiltere Premier Lig'de yeni sezon maç takvimi...