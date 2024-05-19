Premier Lig tarihine geçti: Manchester City üst üste 4. kez şampiyon
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Mavi-beyazlılar böylelikle üst üste 4 lig şampiyonluğu kazanan ilk İngiliz takımı oldu. İşte Premier Lig'de sezonun son haftasının sonuçları...
PREMİER LİG TARİHİNDE İLK
Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.
City adına goller 2 ve 18. dakikada Phil Foden, 59. dakikada ise Rodri'den gelirken, Konuk ekibin tek golünü ise Muhammed Kudüs 42. dakikada estetik bir rövaşatayla kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City 91 puanla Premier Lig'de şampiyonluk kupasını üst üste dördüncü kez müzesine götürmeyi başardı.