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Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü

İngiltere Premier Lig'de Fulham'a 2-0 yenilen Southampton, küme düşen ilk takım oldu. Southampton, 2012'den bu yana Premier Lig'deydi.

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 1

Premier Lig'de evinde Fulham'a 2-0 kaybeden Southampton'ın ligden düşmesi kesinleşti.

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Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 2

Premier Lig'in 36. haftasında Southampton'a konuk olan Fulham, 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 3

İki maç kala Southampton, 24 puanla bu sezon İngiltere Premier Ligi'nden küme düşen ilk kulüp oldu.

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 4

Puanını 51'e çıkaran Fulham ise 9. sıraya yerleşti.

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 5

Southampton kaptanı James Ward-Prowse, "Hayal kırıklığı yarattı, bir an geliyor. Sezonun bu aşamasına gelmek için iyi iş çıkardık," dedi. "Gidip kendimize bakacağız, elimizden gelen her şeyi yapmadık."

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 6

Southampton, Nisan 2012'den bu yana 11 yıldır Premier Lig'deydi. Southampton taraftarlarının ligden düşen takımları için büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 7

3 FARKLI İSİM ÇALIŞTIRDI

Sezona Ralph Hassenhutl yönetiminde başlayan Southampton, alınan kötü sonuçların ardından Nathan Jones'la anlaştı. 

Şubat ayında Nathan Jones'un da görevine son veren Southampton, sezon sonuna kadar takımı Ruben Seles'in çalıştıracağını duyurdu.

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 8

Seles'in göreve gelmesinin ardından ilk maçta Chelsea'yi mağlup eden Southampton, sonrasında oynadığı 13 maçta yalnızca bir galibiyet elde etti.

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 9

EN ÜST LİGDEN ÜÇÜNCÜ KEZ DÜŞTÜ

Premier Lig'de bu sezon küme düşen ilk takım olan Southampton, son olarak 2004-05 sezonunda Premier Lig'e veda etmişti.

Bu tarihten önce 1973-74 sezonun da küme düşen Southampton, 2022-23 sezonuyla birlikte tarihinde en üst ligden üçüncü kez düştü.

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 10

Günün öne çıkan diğer bir maçında Wolverhampton'ı ağırlayan Manchester United, 32. dakikada Anthony Martial ve 90+4. dakikada Alejandro Garnacho'nun golleriyle 2-0 galip geldi.

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 11

Ligde iki hafta sonra kazanarak 66 puana yükselen Manchester ekibi, Newcastle United'ın arkasında averajla 4. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 40 puanla 13. basamakta kaldı.

Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü - 12

Diğer maçlarda ise Aston Villa, Tottenham'ı 2-1, Crystal Palace da Bournemouth'u 2-0 yendi. Leeds United-Newcastle United ve Chelsea-Nottingham Forest karşılaşmaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.

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