Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü

EN ÜST LİGDEN ÜÇÜNCÜ KEZ DÜŞTÜ

Premier Lig'de bu sezon küme düşen ilk takım olan Southampton, son olarak 2004-05 sezonunda Premier Lig'e veda etmişti.

Bu tarihten önce 1973-74 sezonun da küme düşen Southampton, 2022-23 sezonuyla birlikte tarihinde en üst ligden üçüncü kez düştü.