Premier Lig'de Southampton 10 yıl sonra küme düştü

Premier Lig'de evinde Fulham'a 2-0 kaybeden Southampton'ın ligden düşmesi kesinleşti.
Premier Lig'in 36. haftasında Southampton'a konuk olan Fulham, 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.
İki maç kala Southampton, 24 puanla bu sezon İngiltere Premier Ligi'nden küme düşen ilk kulüp oldu.
Puanını 51'e çıkaran Fulham ise 9. sıraya yerleşti.
Southampton kaptanı James Ward-Prowse, "Hayal kırıklığı yarattı, bir an geliyor. Sezonun bu aşamasına gelmek için iyi iş çıkardık," dedi. "Gidip kendimize bakacağız, elimizden gelen her şeyi yapmadık."
Southampton, Nisan 2012'den bu yana 11 yıldır Premier Lig'deydi. Southampton taraftarlarının ligden düşen takımları için büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Sezona Ralph Hassenhutl yönetiminde başlayan Southampton, alınan kötü sonuçların ardından Nathan Jones'la anlaştı.
Şubat ayında Nathan Jones'un da görevine son veren Southampton, sezon sonuna kadar takımı Ruben Seles'in çalıştıracağını duyurdu.
Seles'in göreve gelmesinin ardından ilk maçta Chelsea'yi mağlup eden Southampton, sonrasında oynadığı 13 maçta yalnızca bir galibiyet elde etti.
Premier Lig'de bu sezon küme düşen ilk takım olan Southampton, son olarak 2004-05 sezonunda Premier Lig'e veda etmişti.
Bu tarihten önce 1973-74 sezonun da küme düşen Southampton, 2022-23 sezonuyla birlikte tarihinde en üst ligden üçüncü kez düştü.
Günün öne çıkan diğer bir maçında Wolverhampton'ı ağırlayan Manchester United, 32. dakikada Anthony Martial ve 90+4. dakikada Alejandro Garnacho'nun golleriyle 2-0 galip geldi.
Ligde iki hafta sonra kazanarak 66 puana yükselen Manchester ekibi, Newcastle United'ın arkasında averajla 4. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 40 puanla 13. basamakta kaldı.
Diğer maçlarda ise Aston Villa, Tottenham'ı 2-1, Crystal Palace da Bournemouth'u 2-0 yendi. Leeds United-Newcastle United ve Chelsea-Nottingham Forest karşılaşmaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.