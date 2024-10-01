NTV.COM.TR

Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı!

Premier Lig'deki yıldız futbolcuların değerleri güncellendi. Manchester City'nin yıldız forveti Erling Haaland, bu güncellemeyle dünyanın en değerli futbolcusu unvanını kazandı. Transfermarkt'ın verilerine göre; Türk futbolcular Enes Ünal değer kaybederken Ferdi Kadıoğlu’nun piyasa değeri ise sabit kaldı. İşte Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesinde güncel piyasa değerleri...

Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı! - 1

Luis Diaz

80 milyon euro

SPOR&SKOR HABERLERİ

Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı! - 2

Ruben Dias

80 milyon euro

Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı! - 3

William Saliba

80 milyon euro


Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı! - 4

Bruno Guimaraes

85 milyon euro


Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı! - 5

Cole Palmer

90 milyon euro


Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı! - 6

Martin Odegaard

110 milyon euro


Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı! - 7

Declan Rice

120 milyon euro


Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı! - 8

Rodri

130 milyon euro


Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı! - 9

Bukayo Saka

140 milyon euro


Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı! - 10

Haaland

Değeri 200 milyon euro




DAHA FAZLA GÖSTER