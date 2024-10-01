Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesi güncellendi: Haaland’ın değeri 200 milyon euroya ulaştı!
Premier Lig'deki yıldız futbolcuların değerleri güncellendi. Manchester City'nin yıldız forveti Erling Haaland, bu güncellemeyle dünyanın en değerli futbolcusu unvanını kazandı. Transfermarkt'ın verilerine göre; Türk futbolcular Enes Ünal değer kaybederken Ferdi Kadıoğlu’nun piyasa değeri ise sabit kaldı. İşte Premier Lig'in en değerli oyuncuları listesinde güncel piyasa değerleri...
Luis Diaz
80 milyon euro