PSG-Al Nassr karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Messi ve Ronaldo rekabetinde son perde)

Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla bu akşam karşı karşıya gelecek. Peki, PSG-Al Nassr karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?