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PSG-Al Nassr karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Messi ve Ronaldo rekabetinde son perde)

PSG, dostluk maçı kapsamında bu akşam Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ve Al Hilal takımlarıyla karma maçta buluşacak. PSG'de oynayan Messi ve Al Nassr'a transfer olarak sürprize imza atan Cristiano Ronaldo, bugün yıllar sonra karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise PSG-Al Nassr maçının canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, PSG-Al Nassr karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Al Nassr karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Messi ve Ronaldo rekabetinde son perde) - 1

Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla bu akşam karşı karşıya gelecek. Peki, PSG-Al Nassr karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

PSG-Al Nassr karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Messi ve Ronaldo rekabetinde son perde) - 2

SON KARŞILAŞMA OLABİLİR

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

PSG-Al Nassr karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Messi ve Ronaldo rekabetinde son perde) - 3

PSG-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-Al Nassr karma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Messi ve Ronaldo rekabetinde son perde) - 4

RONALDO İLK MAÇINA MESSİ KARŞISINDA ÇIKACAK

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.

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