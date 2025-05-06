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PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG, 1-0'ın rövanşında sahasında İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında PSG'ye 1-0 mağlup olan Arsenal, deplasmanda galibiyet arayacak. PSG ise skor avantajını taraftarını da arkasına alarak korumaya çalışacak. Peki, PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG ile deplasmanda nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İngiltere'de oynanan ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan PSG, taraftarının önünde de goller ve galibiyet arayacak. Arsenal ise her türlü 1 farklı galibiyette turu uzatmalara taşıyacak. Peki, PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG ve Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Felix Zwayer yönetecek.

PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TURU GEÇEN TAKIMIN RAKİBİ İNTER YA DA BARCELONA

Eşleşmenin galibi Inter-Barcelona rövanşında rakibine üstünlük kuran takımla finalde karşı karşıya gelecek.

PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli

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