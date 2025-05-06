PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG, 1-0'ın rövanşında sahasında İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında PSG'ye 1-0 mağlup olan Arsenal, deplasmanda galibiyet arayacak. PSG ise skor avantajını taraftarını da arkasına alarak korumaya çalışacak. Peki, PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG ile deplasmanda nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İngiltere'de oynanan ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan PSG, taraftarının önünde de goller ve galibiyet arayacak. Arsenal ise her türlü 1 farklı galibiyette turu uzatmalara taşıyacak. Peki, PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?