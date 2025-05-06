Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG ile deplasmanda nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. İngiltere'de oynanan ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan PSG, taraftarının önünde de goller ve galibiyet arayacak. Arsenal ise her türlü 1 farklı galibiyette turu uzatmalara taşıyacak. Peki, PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?