PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele
28.04.2026 15:36
Aydın Kayar
Paris Saint Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında Almanya'nın zorlu ekibi Bayern Münih ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Dha önce Şampiyonlar Ligi'nde 15 kez karşı karşıya gelen iki takım, yarı final ilk maçında kazanmak ve rövanş maçı öncesinde avantajın sahibi olmak istiyor. PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 16. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 kez karşı karşıya gelen PSG ile Bayern, son dokuz sezonda birbirlerine dokuz maçta rakip oldu. 2017/18'de başlayan bu süreçte daha fazla maça sahne olan tek rekabet tam 13. kez ile Real Madrid ile Manchester City arasında.
PSG-BAYERN MUNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris'teki Parc des Princes'te oynananak dev mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane