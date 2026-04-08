PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde erken final
08.04.2026 16:45
Aydın Kayar
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçın sahasında İngiltere'nin zorlu ekibi Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde erken final niteliğinde olacak olan karşılaşma futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda heyecan bugün PSG-Liverpool arasında oynanacak olan karşılaşmayla birlikte sürecek. PSG ile Liverpool, bugüne kadar Avrupa kupalarında rakip oldukları altı maçta da üçer galibiyet aldı. Peki, PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında Parc des Princes'ta Liverpool ile 8 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma Tabii Spor'dan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
PSG, İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI KAYBETMİYOR
İngiliz takımlarıyla oynadığı son altı Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen PSG, Liverpool, Aston Villa, Arsenal ve Chelsea karşısında 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. PSG, geçen sezondan bu yana eleme turlarında eşleştiği dört İngiltere temsilcisini de turnuva dışına itti.