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PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dev bir maça sahne olacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool'u sahasında ağırlayacak. Play-off turunda Brest'i 7-0 ve 3-0'lık galibiyetlerle eleyerek dikkatleri üzerine çeken PSG, grup aşamasını lider tamamlayıp doğrudan son 16'ya katılan Liverpool ile çeyrek final bileti için mücadele edecek. Peki, PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Paris Saint-Germain-Liverpool maçına geri sayım başladı. Parc des Princes'teki zorlu mücadele futbolseverlere merak konusu oldu. İtalyan hakem D. Massa'nın yöneteceği karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi sorgulanıyor. 2018-19 sezonunda altıncı kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Liverpool, deplasmanda avantajlı skorla evine dönmek için sahada olacak. İşte, PSG-Liverpool maçı hakkında bilgiler...

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PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

PSG-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool-PSG maçı, 5 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak

Heyecanla beklenen PSG-Liverpool maçı, tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL İLK 11'LER BELLİ OLDU

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

LİVERPOOL: Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Jota

PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİP

PSG-Liverpool eşleşmesinin galibi, çeyrek finalde Aston Villa veya Club Brugge ile mücadele edecek.

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