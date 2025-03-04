PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu dev bir maça sahne olacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool'u sahasında ağırlayacak. Play-off turunda Brest'i 7-0 ve 3-0'lık galibiyetlerle eleyerek dikkatleri üzerine çeken PSG, grup aşamasını lider tamamlayıp doğrudan son 16'ya katılan Liverpool ile çeyrek final bileti için mücadele edecek. Peki, PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Paris Saint-Germain-Liverpool maçına geri sayım başladı. Parc des Princes'teki zorlu mücadele futbolseverlere merak konusu oldu. İtalyan hakem D. Massa'nın yöneteceği karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi sorgulanıyor. 2018-19 sezonunda altıncı kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Liverpool, deplasmanda avantajlı skorla evine dönmek için sahada olacak. İşte, PSG-Liverpool maçı hakkında bilgiler...