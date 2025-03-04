PSG-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Saint-Germain-Liverpool maçına geri sayım başladı. Parc des Princes'teki zorlu mücadele futbolseverlere merak konusu oldu. İtalyan hakem D. Massa'nın yöneteceği karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi sorgulanıyor. 2018-19 sezonunda altıncı kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Liverpool, deplasmanda avantajlı skorla evine dönmek için sahada olacak. İşte, PSG-Liverpool maçı hakkında bilgiler...