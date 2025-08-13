PSG-Tottenham Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 50. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor
Paris Saint Germain (PSG), 50. UEFA Süper Kupa finalinde İngiltere'nin güçlü ekibi Tottenham ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı Tottenham'ı karşı karşıya getirecek mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Fransızlar ilk kez kupanın sahibi olmak için bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Peki, PSG-Tottenham Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
