PSG-Tottenham Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 50. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Paris Saint Germain (PSG), 50. UEFA Süper Kupa finalinde İngiltere'nin güçlü ekibi Tottenham ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı Tottenham'ı karşı karşıya getirecek mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Fransızlar ilk kez kupanın sahibi olmak için bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Peki, PSG-Tottenham Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

50. UEFA Süper Kupa mücadelesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ve Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kazananı iki takım, bu kez Süper Kupa'da mücadele verecek. İki takımda ilk kez Süper Kupa'yı kazanabilmek için sahada yer alacak. Peki, PSG-Tottenham Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolda 50. UEFA Süper Kupa, Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere temsilcisi Tottenham arasında 13 Ağustos Çarşamba akşamı yapılacak maçla sahibini bulacak.

PSG ile Tottenham'ın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Kupada iki takım da ilk zaferini elde etmeye çalışacak.

Karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD

Real Madrid, geçen yıl Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını ele geçirdi.

Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

FRANSIZLAR İLK ZAFERİN PEŞİNDE

Fransızlar, bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

Süper Kupa'da daha önce bir kez Fransa temsilcisi mücadele etti.

PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus'a 6-1 ve 3-1'lik skorlarla yenildi.

