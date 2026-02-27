Psikolojik üstünlük Galatasaray'da, 20 yıl sonra yeniden tarihi stadyuma çıkacaklar
27.02.2026 15:17
İHA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı İngiliz ekibi Liverpool ile bugüne kadar Avrupa kupalarında 5 kez rakip oldu.
DAHA ÖNCE 5 KEZ KARŞILAŞTILAR
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar, lig aşamasında da karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool ile mücadele edecek.
Sarı kırmızılı ekip son 16 turu için play-off turunda İtalyan ekibi Juventus'u elerken, Liverpool ise lig aşmasından sonra direkt bu tura kaldı. Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi.
20 YIL SONRA ANFİELD
Daha önceki maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Galatasaray en son Anfield'a 20 yıl önce çıktı ve bu mücadele 3-2 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi.
İki takım son olarak bu sezon lig aşamasında RAMS Park'ta rakip oldu ve sarı kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 26 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 26 kez mücadele ederken, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Sarı kırmızılı ekip, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşılaştı.
LİVERPOOL, TÜRK TAKIMLARIYLA 13 MÜSABAKA OYNADI
Liverpool'u Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot çalıştırıyor. Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst da Slot'un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.
Liverpool ise Türkiye'den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
İngiliz temsilcisi, bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı ve 5 defa da mağlup oldu.
Liverpool, Türk takımlarına karşı oynadığı son 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.
ANFİELD'DA MAÇLARINI OYNUYOR
İngiliz futbolunun köklü takımlarından olan Liverpool, maçlarını 61 bin 276 seyirci kapasiteli dünyaca ünlü Anfield'da oynuyor.
Stadyumda 'Kop tribünü' adında taraftar grubunun bulunduğu ünlü bir tribün de yer alıyor. Taraftarların söylediği 'You'll Never Walk Alone' marşı da herkes tarafından biliniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ 6 KEZ KAZANDI
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor. İngiliz takımı, bugüne kadar Devler Ligi'nde 6 kez şampiyon oldu.
Kırmızılar; 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 yıllarında bu kupada şampiyonluk yaşadı.