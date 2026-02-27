Psikolojik üstünlük Galatasaray'da, 20 yıl sonra yeniden tarihi stadyuma çıkacaklar

Liverpool'u Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot çalıştırıyor. Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst da Slot'un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.

Liverpool ise Türkiye'den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

İngiliz temsilcisi, bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı ve 5 defa da mağlup oldu.



Liverpool, Türk takımlarına karşı oynadığı son 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.