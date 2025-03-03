PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu maçında, Hollanda ekibi PSV ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Philips Stadion'da oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahada ter dökecek. İşte, PSV-Arsenal maçına dair bilgiler...