PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde PSV- Arsenal maçına dair araştırmalar hız kazandı. Play off eleme turunda İtalyan ekibi Juventus'u saf dışı bırakan PSV, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan İngiliz devi Arsenal ile eşleşti. Futbolseverler şimdi maça dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu maçında, Hollanda ekibi PSV ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Philips Stadion'da oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahada ter dökecek. İşte, PSV-Arsenal maçına dair bilgiler...