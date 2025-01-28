NTV.COM.TR

PSV-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Liverpool maçına geri sayım başladı. Konuk ekip Liverpool bir üst turu garantilerken ev sahibi Hollanda ekibi ise puan veya puanlar almak istiyor. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. Peki, PSV-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanan Liverpool, grup aşamasının son haftasında Hollanda ekibi PSV'ye konuk olacak. İşte, PSV-Liverpool maçına dair bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

PSV-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

PSV - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV-Liverpool mücadelesi, 29 Ocak Çarşamba günü saat 23:00’da başlayacak ve tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetirken yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittermann ve Mark Borsch üstlenecek.

PSV-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL İLK 11'LER

PSV Eindhoven: Benitez; Ledezma, Obispo, Boscagli, Mauro Jr; Til, Veerman, Schouten; Bakayoko, De Jong, Lang

Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Konate, Tsimikas; Endo, Szoboszlai, Elliott; Salah, Nunez, Diaz

PSV-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8. HAFTANIN PROGRAMI


"Devler Ligi"nde tamamı 29 Ocak'ta TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)

Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)

Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)

Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

DAHA FAZLA GÖSTER