PSV-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Liverpool maçına geri sayım başladı. Konuk ekip Liverpool bir üst turu garantilerken ev sahibi Hollanda ekibi ise puan veya puanlar almak istiyor. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. Peki, PSV-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanan Liverpool, grup aşamasının son haftasında Hollanda ekibi PSV'ye konuk olacak. İşte, PSV-Liverpool maçına dair bilgiler...