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PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis

PSV Eindhoven'ın Hollandalı yıldızı Cody Gakpo'nun Liverpool ile anlaşmaya vardığı açıklandı. İngiliz basını yıldız futbolcu için 45 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini yazdı.

PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis - 1

PSV Eindhoven, Cody Gakpo'nun transferi için Liverpool ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.


PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis - 2

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kadrosuna kattığı Hollandalı forvet Cody Gakpo'nun (23) transfer işlemlerini tamamlamak için İngiltere'ye gideceği aktarıldı.


PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis - 3

Öte yandan genel menajer Marcel Brands ücret konusunda detay vermezken, söz konusu bonservis bedelinin PSV için rekor niteliği taşıdığını ifade etti.

PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis - 4

İngiliz basını oyuncunun 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğunu yazdı.


PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis - 5

Altyapısından yetiştiği Hollanda ekibiyle 159 maça çıkan Gakpo, 55 gol ve 50 asiste imza atmıştı. 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen yıldız oyuncu Dünya Kupası'nda 5 maçta 3 gol atarak öne çıkmıştı.


PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis - 6

İşte Gakpo'nun Dünya Kupası 2022 Katar'dan yansıyan kareleri...

PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis - 7
PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis - 8
PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis - 9
PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis - 10

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