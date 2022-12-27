PSV'nin yıldızı Cody Gakpo resmen Liverpool'da: 45 milyon euro bonservis

PSV Eindhoven, Cody Gakpo'nun transferi için Liverpool ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kadrosuna kattığı Hollandalı forvet Cody Gakpo'nun (23) transfer işlemlerini tamamlamak için İngiltere'ye gideceği aktarıldı.
Öte yandan genel menajer Marcel Brands ücret konusunda detay vermezken, söz konusu bonservis bedelinin PSV için rekor niteliği taşıdığını ifade etti.
İngiliz basını oyuncunun 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğunu yazdı.
Altyapısından yetiştiği Hollanda ekibiyle 159 maça çıkan Gakpo, 55 gol ve 50 asiste imza atmıştı. 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen yıldız oyuncu Dünya Kupası'nda 5 maçta 3 gol atarak öne çıkmıştı.
İşte Gakpo'nun Dünya Kupası 2022 Katar'dan yansıyan kareleri...