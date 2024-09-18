Rafa Silva'ya detaylı sağlık kontrolü: Eyüpspor maçında oynayacak mı?
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde aşil tendonuna aldığı sert darbenin ardından Rafa Silva'yı detaylı sağlık kontrollerinden geçirdiği kaydedildi. Portekizli yıldızın herhangi bir probleminin olmadığı ve Eyüpspor karşısında sahada olabileceği belirtildi.
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva, kısa sürede gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların gözdesi olmayı başardı.