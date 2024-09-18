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Rafa Silva'ya detaylı sağlık kontrolü: Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde aşil tendonuna aldığı sert darbenin ardından Rafa Silva'yı detaylı sağlık kontrollerinden geçirdiği kaydedildi. Portekizli yıldızın herhangi bir probleminin olmadığı ve Eyüpspor karşısında sahada olabileceği belirtildi.

Rafa Silva'ya detaylı sağlık kontrolü: Eyüpspor maçında oynayacak mı? - 1

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva, kısa sürede gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların gözdesi olmayı başardı.

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Rafa Silva'ya detaylı sağlık kontrolü: Eyüpspor maçında oynayacak mı? - 2

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya Edin Visca tarafından sert bir faul yapıldı.

Boşnak oyuncu bu faulün ardından 13. dakikada kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmişti.

Rafa Silva'ya detaylı sağlık kontrolü: Eyüpspor maçında oynayacak mı? - 3

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlıların Rafa Silva'yı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdiği ve Portekizli oyuncuda ciddi bir probleme rasltanmadığı kaydedildi.

Süper Lig'de en çok faule maruz kalan oyuncu olan Rafa Silva, forma şansı verilmesi halinde Pazar günü Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'deki yerini alacak.

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