Rafa Silva'ya detaylı sağlık kontrolü: Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlıların Rafa Silva'yı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirdiği ve Portekizli oyuncuda ciddi bir probleme rasltanmadığı kaydedildi.

Süper Lig'de en çok faule maruz kalan oyuncu olan Rafa Silva, forma şansı verilmesi halinde Pazar günü Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'deki yerini alacak.