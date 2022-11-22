Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası

6,5 MİLYAR İLA 10 MİLYAR DOLAR

Katar'ın bu yılki Dünya Kupası için sekiz futbol stadyumu inşa etti. Bu yatırımın Katar'a maliyeti ise 6,5 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.

Turnuvadan sonra ise stadyumların bazı bölümleri yıkılacak ve diğer ülkelere bağışlanacak. Binalar okullar, mağazalar, kafeler, spor tesisleri ve sağlık klinikleri için ortak kullanım alanlarına dönüştürülecek.