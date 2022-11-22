Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası için Katar'da yatırımlar 2010 yılında başladı. Yatırımların toplam bedeli 200 milyar doları aştı.
Paranın büyük kısmı ise altyapı yatırımlarına gitti. Metro ağı, havalimanı çalışmaları, önde gelen projeler arasında. Maçlar için ise 8 yeni stat inşa edildi. Sadece statlara 10 milyar dolar harcandı.
29 gün sürmesi planan Dünya Kupası'nda sponsorlar, kulüp kazançları, TV yayınları ve bahisler göz önüne alındığında ise öne çıkan diğer harcamalar şu şekilde:
Nike'ın Fransa Milli Futbol Takımı'na forma sponsorluğu için ödeyeceği yıllık miktar olarak biliniyor. Nike, turnuvada bulunan 32 takımın 13'üne forma sponsorluığu yapacak.
FIFA, turnuvada oyuncusu bulunan futbol kulüplerine günlük 10 bin dolar ödeme gerçekleştirecek. Toplam maliyetin ise FIFA'ya 209 milyon dolar olması bekleniyor.
Katar tarafından David Beckham'a 2022 Dünya Kupası büyükelçisi olarak hizmet etmesi için ödeyeceği miktar olarak biliniyor. Katar'ın ünlü futbolcuya ödemeyi 10 yıl boyunca taksitler halinde yapacağı söyleniyor.
2022 Dünya Kupası'nın ödül havuzunun toplam miktarı belli oldu. FIFA, turnuva boyunca takımlara ve oyunculara toplam 440 milyon dolar dağıtmayı planlıyor.
Bu yılki Dünya Kupası'nın FIFA'ya maliyeti 1,7 milyar dolar olması bekleniyor. Bu maliyetin en büyük giderleri ise para ödülleri, TV yayınları ve lojistik gibi operasyonel giderler olacak.
American Gaming Association'a göre, bu yılki Dünya Kupası'nda yalnızca ABD'de oynanması beklenen bahis miktarının 1,8 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Turnuva boyunca 20 milyon Amerikalı vatandaşın bahis yapması bekleniyor.
FIFA'nın Dünya Kupası'ndan elde etmeyi planladığı gelirin 4,7 milyar dolara ulaşması planlanıyor. Bu gelirin büyük bir kısmını 2,64 milyar dolar ile TV yayın hakları, 1,35 milyar dolar ile pazarlama hakları ve bilet satışlarının oluşturması bekleniyor.
Katar'ın bu yılki Dünya Kupası için sekiz futbol stadyumu inşa etti. Bu yatırımın Katar'a maliyeti ise 6,5 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.
Turnuvadan sonra ise stadyumların bazı bölümleri yıkılacak ve diğer ülkelere bağışlanacak. Binalar okullar, mağazalar, kafeler, spor tesisleri ve sağlık klinikleri için ortak kullanım alanlarına dönüştürülecek.
Moscow Times'ın haberine göre, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, turnuva için toplam 14,2 milyar dolar harcama yaptı.
Katar, turnuvayı düzenlemeye hak kazanmasının üzerinden geçen 12 yılda hazırlık için 200 milyar dolardan fazla harcadı.
Hükümet yetkilileri rakamı hiçbir zaman doğrulamadı ancak 2017'de Katar Maliye Bakanı, ülkenin Dünya Kupası projelerine haftada 500 milyon dolar harcadığını belirtmişti.