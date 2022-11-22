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Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası

Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparken harcanan rakamlar ise dudak uçuklatıyor. Katar, turnuvayı düzenlemeye hak kazanmasının üzerinden geçen 12 yılda hazırlık için 200 milyar dolardan fazla harcadı. Ancak harcamalar sadece Katar ile sınırlı kalmadı. Turnuva boyunca verilecek ödülller, TV yayın hakları, sponsorluklar ve bahisler göz önüne alındığında ortaya dev bir maliyet çıkıyor.

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 1

2022 Dünya Kupası için Katar'da yatırımlar 2010 yılında başladı. Yatırımların toplam bedeli 200 milyar doları aştı.

Paranın büyük kısmı ise altyapı yatırımlarına gitti. Metro ağı, havalimanı çalışmaları, önde gelen projeler arasında. Maçlar için ise 8 yeni stat inşa edildi. Sadece statlara 10 milyar dolar harcandı.

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 2

29 gün sürmesi planan Dünya Kupası'nda sponsorlar, kulüp kazançları, TV yayınları ve bahisler göz önüne alındığında ise öne çıkan diğer harcamalar şu şekilde:

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 3

60 MİLYON DOLAR

Nike'ın Fransa Milli Futbol Takımı'na forma sponsorluğu için ödeyeceği yıllık miktar olarak biliniyor. Nike, turnuvada bulunan 32 takımın 13'üne forma sponsorluığu yapacak. 

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 4

209 MİLYON DOLAR

FIFA, turnuvada oyuncusu bulunan futbol kulüplerine günlük 10 bin dolar ödeme gerçekleştirecek. Toplam maliyetin ise FIFA'ya 209 milyon dolar olması bekleniyor.

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 5

277 MİLYON DOLAR

Katar tarafından David Beckham'a 2022 Dünya Kupası büyükelçisi olarak hizmet etmesi için ödeyeceği miktar olarak biliniyor. Katar'ın ünlü futbolcuya ödemeyi 10 yıl boyunca taksitler halinde yapacağı söyleniyor.

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 6

440 MİLYON DOLAR

2022 Dünya Kupası'nın ödül havuzunun toplam miktarı belli oldu. FIFA, turnuva boyunca takımlara ve oyunculara toplam 440 milyon dolar dağıtmayı planlıyor.

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 7

1,7 MİLYAR DOLAR

Bu yılki Dünya Kupası'nın FIFA'ya maliyeti 1,7 milyar dolar olması bekleniyor. Bu maliyetin en büyük giderleri ise para ödülleri, TV yayınları ve lojistik gibi operasyonel giderler olacak.

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 8

1,8 MİLYAR DOLAR

American Gaming Association'a göre, bu yılki Dünya Kupası'nda yalnızca ABD'de oynanması beklenen bahis miktarının 1,8 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Turnuva boyunca 20 milyon Amerikalı vatandaşın bahis yapması bekleniyor.

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 9

4,7 MİLYAR DOLAR

FIFA'nın Dünya Kupası'ndan elde etmeyi planladığı gelirin 4,7 milyar dolara ulaşması planlanıyor. Bu gelirin büyük bir kısmını 2,64 milyar dolar ile TV yayın hakları, 1,35 milyar dolar ile pazarlama hakları ve bilet satışlarının oluşturması bekleniyor.

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 10

6,5 MİLYAR İLA 10 MİLYAR DOLAR

Katar'ın bu yılki Dünya Kupası için sekiz futbol stadyumu inşa etti. Bu yatırımın Katar'a maliyeti ise 6,5 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.  

Turnuvadan sonra ise stadyumların bazı bölümleri yıkılacak ve diğer ülkelere bağışlanacak. Binalar okullar, mağazalar, kafeler, spor tesisleri ve sağlık klinikleri için ortak kullanım alanlarına dönüştürülecek.

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 11

14,2 MİLYAR DOLAR

Moscow Times'ın haberine göre, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, turnuva için toplam 14,2 milyar dolar harcama yaptı.

Rakamlarla tarihin en pahalı Dünya Kupası - 12

220 MİLYAR DOLAR

 Katar, turnuvayı düzenlemeye hak kazanmasının üzerinden geçen 12 yılda hazırlık için 200 milyar dolardan fazla harcadı.

Hükümet yetkilileri rakamı hiçbir zaman doğrulamadı ancak 2017'de Katar Maliye Bakanı, ülkenin Dünya Kupası projelerine haftada 500 milyon dolar harcadığını belirtmişti. 

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