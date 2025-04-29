Rakibini süpürdü: Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final Four'da!
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi 3. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 98-88 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi. Sarı-lacivertliler, 7. kez Final Four'a katılma başarısı gösterdi.
THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Serinin ilk 2 maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, ilk müsabakadan 83-78, ikinci karşılaşmadan da 89-72'lik skorlarla galip ayrıldı. Paris'teki ilk maça Nigel Hayes-Davis, Devon Hall, Marko Guduric, Bonzie Colson, Khem Birch beşiyle başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı