RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 9. hafta

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir taraftarı önünde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 13. sırada yer alan Başakşehir, Galatasaray karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Galatasaray ise en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını açmak için mücadele edecek. Peki, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?