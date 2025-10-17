RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 9. hafta
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray 22 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Başakşehir ise oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Başakşehir, Galatasaray karşısında kazanarak galibiyet sevincini tatmak ve yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir taraftarı önünde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 13. sırada yer alan Başakşehir, Galatasaray karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Galatasaray ise en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını açmak için mücadele edecek. Peki, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?