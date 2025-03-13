Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin çeyrek final turu ihtimalleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoç ekibi Rangers’a bu akşam konuk olacak. İlk maçta Kadıköy’de 3-1’lik yenilgi alan sarı-lacivertliler, deplasmanda turu geçmek için sahaya çıkacak. Kritik maç öncesinde Fenerbahçeli futbolseverler tur ihtimallerini araştırmaya başladı. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri.
Rangers-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, çeyrek final biletini almak için mutlak galibiyet arayacak. 3 veya daha farklı galibiyetlerinde sarı-lacivertliler doğrudan çeyrek finale yükselecek. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?