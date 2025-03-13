Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin çeyrek final turu ihtimalleri

Rangers-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, çeyrek final biletini almak için mutlak galibiyet arayacak. 3 veya daha farklı galibiyetlerinde sarı-lacivertliler doğrudan çeyrek finale yükselecek. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?