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Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin çeyrek final turu ihtimalleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoç ekibi Rangers’a bu akşam konuk olacak. İlk maçta Kadıköy’de 3-1’lik yenilgi alan sarı-lacivertliler, deplasmanda turu geçmek için sahaya çıkacak. Kritik maç öncesinde Fenerbahçeli futbolseverler tur ihtimallerini araştırmaya başladı. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri.

Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin çeyrek final turu ihtimalleri - 1

Rangers-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, çeyrek final biletini almak için mutlak galibiyet arayacak. 3 veya daha farklı galibiyetlerinde sarı-lacivertliler doğrudan çeyrek finale yükselecek. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

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Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin çeyrek final turu ihtimalleri - 2

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İskoçya’nın Glasgow kentindeki Ibrox Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 14 Mart Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak.

Mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenirken, dördüncü hakem olarak Rohit Saggi görev yapacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin çeyrek final turu ihtimalleri - 3

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselmek için en az 2 farklı galibiyet almak zorunda.

2 farklı Fenerbahçe galibiyetinde maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek.

3 veya daha farklı Fenerbahçe galibiyetlerinde sarı-lacivertliler doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Rangers’ın her türlü galibiyeti ve beraberliği, ayrıca 1 farklı mağlubiyeti durumunda İskoç temsilcisi tur atlayacak.

Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin çeyrek final turu ihtimalleri - 4

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE TAKIMA DÖNENLER

İstanbul’daki ilk maçta kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel, Glasgow’da sahadaki yerini alabilecek. Öte yandan, sakatlığını atlatan İsmail Yüksek de teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Sakatlık durumu nedeniyle tek eksik isim Çağlar Söyüncü. Tecrübeli savunma oyuncusu, Rangers deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin çeyrek final turu ihtimalleri - 5

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde çeyrek finale yükselmeleri durumunda ilk maçta forma giyemeyecek.

Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Fenerbahçe'nin çeyrek final turu ihtimalleri - 6

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Allan Saint-Maximin ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, Rangers maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

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