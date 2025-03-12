Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İskoç rakibine 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, turu geçmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Fenerbahçe deplasmanda rakibini farklı bir skorla yenmek ve çeyrek final biletini cebine koymak istiyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?