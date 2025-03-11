Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde tur için sahada
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İskoçya'nın güçlü ekiplerinden Rangers ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya deplasmanından en az 2 farklı galibiyetle maçı sonuçlandırmak ve maçı uzatmalara taşımak istiyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İskoç rakibine 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, turu geçmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Fenerbahçe deplasmanda rakibini farklı bir skorla yenmek ve çeyrek final biletini cebine koymak istiyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?