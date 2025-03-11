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Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde tur için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İskoçya'nın güçlü ekiplerinden Rangers ile kritik bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya deplasmanından en az 2 farklı galibiyetle maçı sonuçlandırmak ve maçı uzatmalara taşımak istiyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde tur için sahada - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İskoç rakibine 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, turu geçmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Fenerbahçe deplasmanda rakibini farklı bir skorla yenmek ve çeyrek final biletini cebine koymak istiyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

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Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde tur için sahada - 2

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak.

Ibrox Stayumu'nda saat 23.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde tur için sahada - 3

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers’a 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Sarı-lacivertlilerin çeyrek finale doğrudan yükselmesi için İskoçya’da en az üç farklı galibiyet alması gerekiyor. Örneğin, 3-0, 4-1 veya 5-2 gibi bir skorla kazanırsa, Fenerbahçe adını bir üst tura yazdıracak.

Eğer iki farklı galibiyet alınırsa (örneğin 2-0 veya 3-1), toplam skor eşitleneceği için mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazsa, çeyrek finale yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe’nin 1 farklı galibiyet alması, beraberlik ya da mağlubiyet yaşaması halinde ise Rangers tur atlayan taraf olacak.

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