Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde tur için sahada

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers’a 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu.



Sarı-lacivertlilerin çeyrek finale doğrudan yükselmesi için İskoçya’da en az üç farklı galibiyet alması gerekiyor. Örneğin, 3-0, 4-1 veya 5-2 gibi bir skorla kazanırsa, Fenerbahçe adını bir üst tura yazdıracak.



Eğer iki farklı galibiyet alınırsa (örneğin 2-0 veya 3-1), toplam skor eşitleneceği için mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazsa, çeyrek finale yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.



Fenerbahçe’nin 1 farklı galibiyet alması, beraberlik ya da mağlubiyet yaşaması halinde ise Rangers tur atlayan taraf olacak.