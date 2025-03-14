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Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla geceye damga vurdu. Penaltılara giden maçta dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers deplasmanına çıktı. TSİ 23.00'te başlayan ve Ibrox Stadyumu'nda oynanan maçta sarı - lacivertliler adına Sebastian Szymanski performansıyla öne çıkan isim oldu.

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Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti - 2

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de görev verdiği Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe'yi ilk yarının sonunda soyunma odasına 1-0 önde götüren isim oldu. 45. dakikada sol kanattan gelişen atakta Filip Kostic ortasını yaptı. Sırp futbolcunun ortasına gelişine vuran Szymanski, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti - 3

İkinci yarıya geçildiğinde ise oyunun tamamen hakimi olan sarı - lacivertlilerde 2. gol 73. dakikada geldi. Rakip yarı alanda gol arayan Fenerbahçe'de sağ kanattan çizgiye inen Mert Müldür'ün içeriye çevirdiği topu tekte tamamlayan Sebastian Szymanski farkı 2'ye çıkardı.

Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti - 4

90 dakikayı 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, toplam skoru 3-3'e getirdi ve müsabakayı uzatmalara götürdü. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de başka gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti - 5

Penaltılarda 3-2'lik üstünlük yakalayan Rangers, çeyrek finale yükselen taraf oldu. Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş, penaltı atışlarından yararlanamadı.

Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti - 6

Bu skorun ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı - lacivertliler, iki sezon üst üste Avrupa'da tur atlama şansını penaltılarla yitirmiş oldu.

Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti - 7

Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçtan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı. İkinci müsabakada Kadıköy'de rakibine 1-0'lık üstünlük kuran sarı - lacivertliler karşılaşmayı uzatmaya götürmüştü. Kanarya, yine seri penaltı atışlarında rakibine yenilmiş ve yarı finale yükselme şansını kaybetmişti.

Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti - 8

Bu sezon ise Rangers ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşen Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında deplasmanda rakibine 2-0'lık üstünlük kurdu ve müsabaka uzatmalara gitti. Uzatmalar sonucu penaltılara gidildi ve seri atışlarda 3-2 ile kazanan taraf Rangers oldu.

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