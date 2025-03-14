Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla geceye damga vurdu. Penaltılara giden maçta dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers deplasmanına çıktı. TSİ 23.00'te başlayan ve Ibrox Stadyumu'nda oynanan maçta sarı - lacivertliler adına Sebastian Szymanski performansıyla öne çıkan isim oldu.