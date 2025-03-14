Rangers - Fenerbahçe maçına Sebastian Szymanski damga vurdu, penaltılarda üzücü detay tekerrür etti

Bu sezon ise Rangers ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşen Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında deplasmanda rakibine 2-0'lık üstünlük kurdu ve müsabaka uzatmalara gitti. Uzatmalar sonucu penaltılara gidildi ve seri atışlarda 3-2 ile kazanan taraf Rangers oldu.