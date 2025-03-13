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Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İskoçya'nın köklü ekiplerinden Rangers ile bu akşam heyecan dolu bir karşılaşmaya çıkacak. İlk maçta sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya deplasmanından en az 2 farklı galibiyetle maçı sonuçlandırmak ve maçı uzatmalara taşımak istiyor. Fenerbahçe her türlü 3 farklı galibiyette ise tur atlayan taraf olacak. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İskoç rakibine 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, turu geçmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Fenerbahçe deplasmanda rakibini farklı bir skorla yenmek ve çeyrek final biletini cebine koymak istiyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

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Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 2

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak.

Ibrox Stayumu'nda saat 23.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 3

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can; Djiku, Skriniar, Yusuf; Osayi, Fred, Szymanski, Kostic; Talisca; Dzeko, En Nesyri

Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 4

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 5

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK ÇAĞLAR

Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına tek eksikle gidecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, zorlu Rangers müsabakasında forma giyemeyecek.

Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 6

İSMAİL TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor.

Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek.

İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.

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