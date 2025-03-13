Rangers-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İskoçya'nın köklü ekiplerinden Rangers ile bu akşam heyecan dolu bir karşılaşmaya çıkacak. İlk maçta sahasında Rangers'a 3-1 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya deplasmanından en az 2 farklı galibiyetle maçı sonuçlandırmak ve maçı uzatmalara taşımak istiyor. Fenerbahçe her türlü 3 farklı galibiyette ise tur atlayan taraf olacak. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İskoç rakibine 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, turu geçmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Fenerbahçe deplasmanda rakibini farklı bir skorla yenmek ve çeyrek final biletini cebine koymak istiyor. Peki, Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe nasıl tur atlar?