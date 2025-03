Rangers'a Fenerbahçe maçındaki "ırkçılık" nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açıldı

Kulüp ayrıca Fenerbahçe maçında merdiven boşluklarının kapatılması nedeniyle UEFA yaptırımıyla karşı karşıya kalacaktır. Taraftarların tüm maçlarda görevlilerin ve polisin tavsiyelerine uymaları ve bu sorunun tekrar yaşanmaması için kendi yerlerini almaları gerekmektedir.



Son olarak, aksi yöndeki açık uyarılara rağmen, Pazar günü Parkhead'de oynanan Old Firm zaferinin ardından iki kişi tarafından meşale kullanılmıştır.



Bu durum, meşale kullanımı nedeniyle zaten maça gelemeyecek olan 500 taraftarımıza ek olarak, 800 taraftarımızın daha Premier Sports Cup'ın son aşamalarında Hampden'da maça gelememesi riskini doğurmaktadır.



Yukarıdaki tüm davranışların kulüp ve doğrudan ya da dolaylı olarak kulübün taraftarları için sonuçları olacaktır.



Bir kulüp olarak Rangers, taraftarlarımızın yanında duracak ve onların haklarını ve takımı yasalar ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde mümkün olan en tutkulu şekilde destekleme becerilerini savunacaktır.



Bununla birlikte kulüp, tüm makul taraftarları Rangers'ın adını lekeleyecek her türlü davranışı yürekten reddetmeye ve kulübün ilgili makamlar tarafından daha fazla cezalandırılmasına yol açacak her türlü soruna karşı çıkarak kulübe yardımcı olmaya çağırmaktadır."