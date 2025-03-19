Rangers'a Fenerbahçe maçındaki "ırkçılık" nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açıldı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe eşleşen Rangers, sarı - lacivertlilerin rövanş maçında durumu eşitlemesine rağmen penaltılarda 3-2'lik üstünlük kurmuş ve çeyrek finale yükselen taraf olmuştu. İskoç ekibi, taraftarların Fenerbahçe maçında açtığı pankart nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Fenerbahçe ile Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmişti. İlk maç Kadıköy'de oynanmış ve konuk ekip sahadan 3-1 üstün ayrılmıştı. İskoçya'daki rövanşın 90 dakikası ise sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı ve müsabaka uzatmaya gitmişti. 15'er dakikalık 2 uzatma sonunda da gol olmayınca mücadele penaltılara uzamıştı. Seri atışlarda Fenerbahçe'ye 3-2'lik üstünlük kuran Rangers, adını çeyrek finale yazdırmıştı.