Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz

"ÇEYREK FİNALE DEV ADIM"

THE SCOTSMAN: Rangers İstanbul'da büyük bir sürpriz yaşattı ve Avrupa Ligi çeyrek finaline doğru dev bir adım attı. Bu sezon en iyi oyunlarını Avrupa'ya saklayan Rangers için kıtadaki bir başka mükemmel performanstı.