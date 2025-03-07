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Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk etti. Sarı - lacivertliler; Kadıköy'deki maçta rakibine 3-1 mağlup olurken, İskoç basını Rangers'ın galibiyetini şaşkınlıkla karşıladı.

Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile Rangers karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'lik skorla İskoçya temsilcisi oldu. Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dessers ile 42. ve 81. dakikalarda Cerny kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 30. dakikada Alexander Djiku'dan geldi.

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Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz - 2

RÖVANŞ 13 MART'TA

Bu skorun ardından Fenerbahçe, tur şansını İskoçya'ya bıraktı. Eşleşmenin rövanşı, 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz - 3

İSKOÇLAR DA İNANAMADI

Rangers'ın Kadıköy'de aldığı 3-1'lik galibiyet, İskoçya basınının da gündemine oturdu. İskoçlar, Rangers'ın Fenerbahçe deplasmanında kazanmasını sürpriz olarak yorumladı. İşte yapılan yorumlar:

Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz - 4

"ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

SCOTTISH SUN: Barry Ferguson Ibrox'taki görevine talip olurken, usta teknik adam Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi. Rangers'ın yeni teknik direktörü için bu, tarihin en iyi teknik direktörlerinden birine karşı gerçek bir zaferdi.

Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz - 5

"UNUTULMAZ"

SPFL: Rangers, Türkiye'de muhteşem bir galibiyet aldı. Dessers ve Cerny unutulmaz ilk maç zaferinde boş geçmediler.

Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz - 6

"ACIMASIZ RANGERS"

BBC: Acımasız Rangers, Mourinho'nun Fenerbahçesi'ni Avrupa Ligi'nde devirdi.

Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz - 7

"MUHTEŞEMDİ"

HERALD SCOTLAND: Dessers ve Cerny, UEFA Avrupa Ligi'nde ev sahibi Fenerbahçe'yi şaşkına çevirdi. Vaclav Cerny ve Cyriel Dessers takımlarının en iyileriydi. Kadıköy'de pek de gözde olmayan konuk takım muhteşemdi.

Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz - 8

"HARİKA BİR GÖSTERİ"

RANGERS NEWS: Fenerbahçe'nin Fred'in mücadeleci etkisinden yoksun olmasıyla Raskin, Mohamed Diomande ve geri dönen Connor Barron ile birlikte orta saha üçlüsünde oyunu domine etti. Rangers adına harika bir gösteriydi.

Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz - 9

"AVRUPA LİGİ'NDE SÜRPRİZ"

GAZETTE HERALD: Rangers, Fenerbahçe'yi yenerek Avrupa Ligi'nde sürpriz yaptı. Rangers, bu sezon yine Avrupa Ligi sevincini yaşarken, ilk maçta Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini İstanbul'da 3-1 gibi muhteşem bir skorla mağlup etti.

Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz - 10

"ÇEYREK FİNALE DEV ADIM"

THE SCOTSMAN: Rangers İstanbul'da büyük bir sürpriz yaşattı ve Avrupa Ligi çeyrek finaline doğru dev bir adım attı. Bu sezon en iyi oyunlarını Avrupa'ya saklayan Rangers için kıtadaki bir başka mükemmel performanstı.

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