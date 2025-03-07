Rangers'ın Fenerbahçe galibiyetine İskoçlar da inanamadı: Mourinho'yu şaşırtan büyük sürpriz
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk etti. Sarı - lacivertliler; Kadıköy'deki maçta rakibine 3-1 mağlup olurken, İskoç basını Rangers'ın galibiyetini şaşkınlıkla karşıladı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile Rangers karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'lik skorla İskoçya temsilcisi oldu. Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dessers ile 42. ve 81. dakikalarda Cerny kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 30. dakikada Alexander Djiku'dan geldi.