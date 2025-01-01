Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı
Manchester United'da dört maç kadro dışı bırakılan ve Newcastle United maçında kadroya alınan ancak yedek kulübesinde oturan Marcus Rashford'ın kulüpteki geleceği şekillenmeye başladı. İngiliz oyuncunun, ara transfer döneminde Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak için Stellar spor ajansıyla görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
Marcus Rashford, Manchester United'daki geleceğini şekillendirmek için yeni bir spor ajansıyla görüşmelere başladı.
Forvet oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor.