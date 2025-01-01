Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı

GARETH BALE TRANSFERİNİ YÜRÜTMÜŞTÜ

Stellar, 2013 yılında Gareth Bale'in Real Madrid'e 100 milyon euroluk büyük transferini başarıyla müzakere etmiş bir ajans olarak tanınıyor.

Rashford, kadro dışı bırakıldığı dönemlerde "yeni bir mücadeleye hazır olduğunu itiraf ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir durumun zaten kötü olduğunu biliyorsam, onu daha kötü hale getirmeyeceğim. Geçmişte diğer oyuncuların nasıl ayrıldığını gördüm ve o kişi olmak istemiyorum. Ayrıldığımda bir açıklama yapacağım ve bu açıklama tamamen bana ait olacak.”