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Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı

Manchester United'da dört maç kadro dışı bırakılan ve Newcastle United maçında kadroya alınan ancak yedek kulübesinde oturan Marcus Rashford'ın kulüpteki geleceği şekillenmeye başladı. İngiliz oyuncunun, ara transfer döneminde Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak için Stellar spor ajansıyla görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı - 1

Marcus Rashford, Manchester United'daki geleceğini şekillendirmek için yeni bir spor ajansıyla görüşmelere başladı.

Forvet oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı - 2

DÖRT MAÇ KADRO DIŞI KALMIŞTI

Ruben Amorim tarafından dört maçta kadro dışı bırakıldıktan sonra Newcastle United'a karşı alınan mağlubiyetle tekrar maç kadrosuna dahil edildi.

Bundan önce ise dört maç boyunca kadro dışı bırakılmıştı.

Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı - 3

ARA TRANSFERDE AYRILABİLİR

Ocak transfer dönemi, Rashford'a yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunabilir.

The Sun'ın haberine göre, Rashford, Ocak ayının kritik bir ay olabileceği göz önünde bulundurularak önde gelen spor ajansı Stellar ile görüşmeler yürütüyor.

Şu anda kardeşi Dwaine Maynard tarafından temsil edilen Rashford, bir sonraki kulübü için daha fazla insanın devreye girmesini istiyor.

Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı - 4

GARETH BALE TRANSFERİNİ YÜRÜTMÜŞTÜ

Stellar, 2013 yılında Gareth Bale'in Real Madrid'e 100 milyon euroluk büyük transferini başarıyla müzakere etmiş bir ajans olarak tanınıyor.

Rashford, kadro dışı bırakıldığı dönemlerde "yeni bir mücadeleye hazır olduğunu itiraf ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir durumun zaten kötü olduğunu biliyorsam, onu daha kötü hale getirmeyeceğim. Geçmişte diğer oyuncuların nasıl ayrıldığını gördüm ve o kişi olmak istemiyorum. Ayrıldığımda bir açıklama yapacağım ve bu açıklama tamamen bana ait olacak.”

Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı - 5

SEZON SONUNU BEKLEMEK ZORUNDA KALABİLİR

Ancak sezon ortasında bir transfer gerçekleştirmek Rashford için zor olabilir çünkü United, istediği transfer ücretini almayabilir.

Bu durum, Rashford'ın yaz transfer dönemine kadar beklemesini gerektirebilir.

Ayrıca İngiliz oyuncunun yüksek maaşı, herhangi bir alıcı için ayrı bir sorun teşkil ediyor.

Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı - 6

2024'ÜN SON MAÇINDA YEDEK KALDI

Rashford, 2024'ün son maçında yedek kulübesinde yer aldı ancak Newcastle tarafından ağır bir yenilgiye uğrayan ev sahibi ekibi sadece izlemekle yetindi.

Amorim dört oyuncu değişikliği yaptı ancak Rashford'u oyuna sokmayı tercih etmedi.

Amorim, oyuncuyu kadroya dahil edip yedek bırakmanın bir mesaj verme yöntemi olup olmadığı sorulduğunda bu iddiayı gülerek reddetti.

Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı - 7

"BEN TAKIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Teknik Direktör Ruben Amorim, Newcastle maçının ardından yıldız oyuncuyla ilgili, "Ben takımı düşünüyorum, siz Marcus Rashford hakkında çok düşünüyorsunuz. Ben takımı düşünüyorum. Bir mesaj vermek için böyle bir şey yapmıyorum, sadece maçları kazanmak istiyorum. Küme düşme mücadelesiyle ilgili bir fikir ve savaş var, bunu hissedebilirsiniz. Oyunda bir mesaj mı vermek istiyorum? Hayır, sadece maçı kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Rashford'tan ara transfer kararı: Ayrılık için görüşmelere başladı - 8

Manchester United ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Rashford, İngiliz devinde 426 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 138 gol atıp, 63 asistlik katkı verdi. 

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