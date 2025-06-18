Real Madrid-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kulüpler Dünya Kupası'nda dev maç
Real Madrid, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu maçında Arabistan temsilcisi Al Hilal ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezon öncesinde her iki takım içinde zorlu geçecek olan turnuvayla birlikte yeni sezon öncesinde hazırlıklarda yapılmış olacak. Real Madrid'de yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun'da ilk maçındaki performansı merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Yıldızlarla dolu kadrolarıyla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak olan iki takımın maç sonucu merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?