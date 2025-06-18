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Real Madrid-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kulüpler Dünya Kupası'nda dev maç

Real Madrid, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu maçında Arabistan temsilcisi Al Hilal ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezon öncesinde her iki takım içinde zorlu geçecek olan turnuvayla birlikte yeni sezon öncesinde hazırlıklarda yapılmış olacak. Real Madrid'de yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun'da ilk maçındaki performansı merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kulüpler Dünya Kupası'nda dev maç - 1

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Yıldızlarla dolu kadrolarıyla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak olan iki takımın maç sonucu merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Real Madrid-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kulüpler Dünya Kupası'nda dev maç - 2

REAL MADRİD-AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Al Hilal maçı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Real Madrid-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kulüpler Dünya Kupası'nda dev maç - 3

ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK MI?

Yurt dışı haber kaynaklarına göre, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, bu akşam Kulüpler Dünya Kupası'nda Al-Hilal ile oynayacakları maçta Arda Güler'i ilk 11'de başlatmayı planlıyor.

Real Madrid-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kulüpler Dünya Kupası'nda dev maç - 4

ARDA GÜLER 10 NUMARAYA TALİP

Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun yeni sezonda daha fazla süre vermek istediği milli oyuncu Arda Güler, Luka Modric’den boşalacak 10 numaralı formayı alabilir.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan sonra İspanya La Liga ekibi Real Madrid’den kesin olarak ayrılacağını açıklayan Luka Modric’in 10 numaralı formasına milli oyuncu Arda Güler talip.

Eflatun-beyazlı formayla son turnuvasına FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çıkacak olan 39 yaşındaki Hırvat yıldızın takımdan ayrıldığında 10 numaralı forması boşa çıkacak. İspanya devinde 10 numaralı formanın talibi çok olacakken, Arda Güler de bu isimlerin arasında yer alıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda bugün saat 22.00’de Al Hilal’e karşı ilk 11’de görev alması beklenen Güler, Xabi Alonso’nun da gelişiyle birlikte bu sezon daha fazla süre alacağı düşünülüyor. 10 numaralı forma için ciddi adaylar arasında olan 20 yaşındaki milli oyuncu, bu sebeple Luka Modric’in takımdan ayrılışıyla forma numarasında değişikliğe gidebilir. Real Madrid’deki ilk sezonunda 24 numaralı formayı giyen milli oyuncu, bu yıl da Federico Valverde’den boşalan 15 numaraları formayı terletmişti. Arda Güler yeni sezonda da değişime giderse, 3 sezonda 3 farklı numarayla oynamış olacak.

Öte yandan Arda Güler, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nda da 10 numaralı formayı giymişti.

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