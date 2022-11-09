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Real Madrid-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7'inci haftasında yarın İspanya'nın zorlu ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde bu yıl iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek çıkış yakalamak istiyor. Peki, Real Madrid-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 7'inci haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın köklü takımı Real Madrid'e konuk olacak. Deplasmanda Real Madrid'i yenerek moral bulmak isteyen Anadolu Efes, galibiyet için sahada olacak. Peki, Real Madrid-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

REAL MADRİD-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya gelecek. Wizink Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

BU SEZON 6 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI

Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.

Real Madrid ise oynadığı 6 maçta üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Real Madrid-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

AVRUPA'DA 774. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 774. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 773 karşılaşmada 440 galibiyet ve 333 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 526. maçını yapacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 525 müsabakanın 283'ünü kazandı, 242'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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