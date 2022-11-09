Real Madrid-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 7'inci haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın köklü takımı Real Madrid'e konuk olacak. Deplasmanda Real Madrid'i yenerek moral bulmak isteyen Anadolu Efes, galibiyet için sahada olacak. Peki, Real Madrid-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?