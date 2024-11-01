NTV.COM.TR

Real Madrid antrenör ekibinden açıklama: Arda Güler neden forma şansı bulamıyor?

Real Madrid'de beklenen süreleri alamadığı için tartışmalara neden olan milli yıldız Arda Güler için teknik heyetten bir antrenör tarafından yapılan açıklamada Mbappe ve Vinicius ön alanda tercih edilip Arda'nın da ilk 11'de başladığı durumda teknik ekibin, takımın dengesinin bozulacağı endişesinin yaşandığı vurgulandı.

Real Madrid antrenör ekibinden açıklama: Arda Güler neden forma şansı bulamıyor? - 1

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler için dikkat çeken bir haber yayınlandı. The Athletic'in haberine göre; Real Madridli taraftarların özellikle sosyal medyada Arda'ya daha fazla forma şansı verilmesi için Ancelotti'ye baskı yapıldığından bahsedildi.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Real Madrid antrenör ekibinden açıklama: Arda Güler neden forma şansı bulamıyor? - 2

Buna karşın Arda'nın düzenli forma şansı bulamamaktan şikayetçi olmadığına ve kendisine zamanın geleceğine inandığına dikkat çekildi.


Real Madrid antrenör ekibinden açıklama: Arda Güler neden forma şansı bulamıyor? - 3

Antrenör ekibinden ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayandırılan haberde Arda'nın, Mbappe ve Vinicius'un birlikte ilk 11'de yer almasından dolayı forma şansı bulamadığı vurgulandı.


Real Madrid antrenör ekibinden açıklama: Arda Güler neden forma şansı bulamıyor? - 4

Mbappe ve Vinicius ön alanda tercih edilip Arda'nın da ilk 11'de başladığı durumda teknik ekibin, takımın dengesinin bozulacağı endişesi yaşadığının altı çizildi.


Real Madrid antrenör ekibinden açıklama: Arda Güler neden forma şansı bulamıyor? - 5

Real Madrid'de Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouameni, Mbappe ve Vinicius'un dokunulmaz olduğu, bu durumun Arda'nın oynamasını zorlaştırdığı da iddia edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER