Real Madrid antrenör ekibinden açıklama: Arda Güler neden forma şansı bulamıyor?
Real Madrid'de beklenen süreleri alamadığı için tartışmalara neden olan milli yıldız Arda Güler için teknik heyetten bir antrenör tarafından yapılan açıklamada Mbappe ve Vinicius ön alanda tercih edilip Arda'nın da ilk 11'de başladığı durumda teknik ekibin, takımın dengesinin bozulacağı endişesinin yaşandığı vurgulandı.
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler için dikkat çeken bir haber yayınlandı. The Athletic'in haberine göre; Real Madridli taraftarların özellikle sosyal medyada Arda'ya daha fazla forma şansı verilmesi için Ancelotti'ye baskı yapıldığından bahsedildi.