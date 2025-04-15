Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD GERİ DÖNÜŞ PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'ni 15 kez alarak bu organizasyonda en başarılı takım konumunda bulunan son şampiyon Real Madrid, tarihinde birçok defa geri dönüşler yaşadı.



Son olarak geçen yıl, Bayern Münih'e karşı oynadıkları yarı finalde ilk maçta 2-2 berabere kalan Real Madrid, 8 Mayıs 2024'te Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan rövanşta 1-0 yenik duruma düşse de 88 ve 91. dakikalarda Joselu'nun golleriyle adını finale yazdırmıştı.



Real Madrid'in, 2022'deki Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Paris Saint Germain, çeyrek finalde Chelsea ve yarı finalde Manchester City karşısında Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı rövanş maçlarındaki geri dönüşlerle turu geçmesi halen hafızalardaki yerini koruyor.