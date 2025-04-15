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Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Arsenal sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti. Futbolseverler şimdi yarı finale çıkacak takımın netlik kazanacağı müsabakaya odaklandı. Her iki takım da yarı final biletini almak adına sahada mücadele edecek. Peki, Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

İngiltere temsilcisi Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından şimdi de rövanş maçı gündemde. Öte yandan Arsenal ile oynanan ilk maçta süre bulamayan Arda Güler'in rövanş maçında da ilk 11'de oynaması beklenmiyor. İşte, Real Madrid-Arsenal rövanş maçı tarihi...

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Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Arsenal maçı, 16 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

REAL MADRİD GERİ DÖNÜŞ PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi'ni 15 kez alarak bu organizasyonda en başarılı takım konumunda bulunan son şampiyon Real Madrid, tarihinde birçok defa geri dönüşler yaşadı.

Son olarak geçen yıl, Bayern Münih'e karşı oynadıkları yarı finalde ilk maçta 2-2 berabere kalan Real Madrid, 8 Mayıs 2024'te Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan rövanşta 1-0 yenik duruma düşse de 88 ve 91. dakikalarda Joselu'nun golleriyle adını finale yazdırmıştı.

Real Madrid'in, 2022'deki Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Paris Saint Germain, çeyrek finalde Chelsea ve yarı finalde Manchester City karşısında Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı rövanş maçlarındaki geri dönüşlerle turu geçmesi halen hafızalardaki yerini koruyor.

Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid'te milli futbolcu Arda Güler'in yedek beklemesi, Ancelotti'nin ise şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.

Arsenal'in ise David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Decian Rice, Saka, Merino, Martinelli muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor.

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