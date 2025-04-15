Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Arsenal sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti. Futbolseverler şimdi yarı finale çıkacak takımın netlik kazanacağı müsabakaya odaklandı. Her iki takım da yarı final biletini almak adına sahada mücadele edecek. Peki, Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere temsilcisi Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından şimdi de rövanş maçı gündemde. Öte yandan Arsenal ile oynanan ilk maçta süre bulamayan Arda Güler'in rövanş maçında da ilk 11'de oynaması beklenmiyor. İşte, Real Madrid-Arsenal rövanş maçı tarihi...