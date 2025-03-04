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Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta "Madrid Derbisi" yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun son sezonunun şampiyonu Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'i sahasında yenerek rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Öte yandan maç saati yaklaştıkça futbolseverler de müsabakaya dair bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1


Real Madrid-Atletico Madrid maçına geri sayım başladı. Play off turunda İngiliz devi Manchester City'i eleyen Real Madrid, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan Atletico Madrid ile çeyrek final biletini almak için mücadele edecek. Futbolseverler maça dair bilgilerin yanı sıra Arda Güler'in kadroda olup olmayacağını da sorguluyor. İşte, Real Madrid-Atletico Madrid maçı hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

REAL MADRİD-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Atletico Madrid maçı, bu akşam TSİ 23.00'te oynanacak.

Barnebeu'da oynanacak zorlu mücadele, tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

Mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.

Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Real Madrid, 15 puanla 11. sırada yer aldı.

Eflatun-beyazlılar, son 16 play-off aşamasında da Manchester City'i 3-2 ve 3-1'lik skorlarla yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Atletico Madrid ise topladığı 18 puanla lig aşamasını 5. basamakta tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchoumeni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe


Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

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