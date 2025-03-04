Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta "Madrid Derbisi" yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun son sezonunun şampiyonu Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'i sahasında yenerek rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Öte yandan maç saati yaklaştıkça futbolseverler de müsabakaya dair bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid-Atletico Madrid maçına geri sayım başladı. Play off turunda İngiliz devi Manchester City'i eleyen Real Madrid, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan Atletico Madrid ile çeyrek final biletini almak için mücadele edecek. Futbolseverler maça dair bilgilerin yanı sıra Arda Güler'in kadroda olup olmayacağını da sorguluyor. İşte, Real Madrid-Atletico Madrid maçı hakkında bilgiler...