Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Real Madrid, 15 puanla 11. sırada yer aldı.

Eflatun-beyazlılar, son 16 play-off aşamasında da Manchester City'i 3-2 ve 3-1'lik skorlarla yenerek adını bir üst tura yazdırdı.



8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Atletico Madrid ise topladığı 18 puanla lig aşamasını 5. basamakta tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.