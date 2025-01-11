İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ve Barcelona maçı tüm El Clasico hayranlarını ekran başına kilitleyecek. Gözler milli futbolcumuz Arda Güler ve Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'da olacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Madrid-Barcelona El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?