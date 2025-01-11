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Real Madrid-Barcelona El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile El Clasico mücadelesine çıkacak. Yarı finalde Mallorca'yı yenen Real Madrid, finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Kazanan takım İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürecek. Peki, Real Madrid-Barcelona El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Barcelona El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ve Barcelona maçı tüm El Clasico hayranlarını ekran başına kilitleyecek. Gözler milli futbolcumuz Arda Güler ve Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'da olacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Madrid-Barcelona El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Real Madrid-Barcelona El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

REAL MADRİD-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona 12 Ocak Pazar günü Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, saat 22.00'de Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Barcelona El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLCULUĞU

Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

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