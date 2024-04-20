Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında sahasında ezeli rakibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. El Clasico'da karşı karşıya gelecek olan iki takım galibiyet için sahada yer alacak. Ligin geride kalan 31 haftasında 78 puanla lider durumla olan Real Madrid, 70 puanı olan Barcelona'yı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftas mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona arasında El Clasico heyecanı yaşanacak. Arda Güler'li Real Madrid, Barcelona karşısında sahasında galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde ise karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?