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Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında sahasında ezeli rakibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. El Clasico'da karşı karşıya gelecek olan iki takım galibiyet için sahada yer alacak. Ligin geride kalan 31 haftasında 78 puanla lider durumla olan Real Madrid, 70 puanı olan Barcelona'yı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 1

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftas mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona arasında El Clasico heyecanı yaşanacak. Arda Güler'li Real Madrid, Barcelona karşısında sahasında galibiyet arayacak. Kritik mücadele öncesinde ise karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 2

REAL MADRİD-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında yarın Real Madrid ile Barcelona, "El Clasico"da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip karşılaşma, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. El Clasico S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 3

İLK MAÇI REAL MADRİD 2-1 KAZANMIŞTI

Karşılaşma öncesinde 78 puanla lider durumda olan Real Madrid, 70 puana sahip ikinci sıradaki rakibi karşısında galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde edecek.

Barcelona, kazanması halinde ise ligde bitime 6 hafta kala liderle aradaki puan farkını 5'e indirecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Real Madrid, 2-1 kazanmıştı.

Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 4

ARDA GÜLER EL CLASİCO'DA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Arda Güler, ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alacak.

Ligde Barcelona'nın sahasında 28 Ekim 2023'te oynanan ilk karşılaşmada sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Arda, 14 Ocak'ta 4-1 kazandıkları Süper Kupa finalinde kadroda yer alsa da yedek beklemişti.

Real Madrid'de son 4 resmi maçta yedek bekleyen genç futbolcunun yarın da yedekler arasında yer alması bekleniyor.

Bu sezon ligde sadece 5 maçta forma giyen ve toplamda 31 dakika sahada kalan Arda Güler, bir kez ağları havalandırdı.

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