Real Madrid-Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

ARDA GÜLER EL CLASİCO'DA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Arda Güler, ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alacak.



Ligde Barcelona'nın sahasında 28 Ekim 2023'te oynanan ilk karşılaşmada sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Arda, 14 Ocak'ta 4-1 kazandıkları Süper Kupa finalinde kadroda yer alsa da yedek beklemişti.



Real Madrid'de son 4 resmi maçta yedek bekleyen genç futbolcunun yarın da yedekler arasında yer alması bekleniyor.



Bu sezon ligde sadece 5 maçta forma giyen ve toplamda 31 dakika sahada kalan Arda Güler, bir kez ağları havalandırdı.