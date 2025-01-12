Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
El Clasico heyecanı için geri sayım başladı. İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşılaşacak. Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek. Mallorca ile oynanan yarı final maçını kulübeden izleyen milli yıldız Arda Güler'in, Barcelona karşısında da yedeklerde olması bekleniyor. Peki, Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya Süper Kupa final maçı Real Madrid ile Barcelona'nın rekabetine sahne olacak. İspanya Süper Kupası'nı müzesine en çok götüren takım Barcelona. 14 defa kupayı kazanan ve rekoru elinde bulunduran Barcelona'yı 13 kupa ile Real Madrid takip ediyor. İşte, Real Madrid-Barcelona maçı hakkında bilgiler...