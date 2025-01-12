Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa final maçı Real Madrid ile Barcelona'nın rekabetine sahne olacak. İspanya Süper Kupası'nı müzesine en çok götüren takım Barcelona. 14 defa kupayı kazanan ve rekoru elinde bulunduran Barcelona'yı 13 kupa ile Real Madrid takip ediyor. İşte, Real Madrid-Barcelona maçı hakkında bilgiler...