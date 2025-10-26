Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da El Clasico heyecanı

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid taraftarı önünde Barcelona ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. A Milli Futbolcumuz Arda Güler'in, Barcelona karşısında nasıl bir performans sergileyeceği oldukça merak ediliyor. Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso'nun en güvendiği isimler arasında yer alan Arda Güler'in, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile arasındaki düello dikkat çekecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?