Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da El Clasico heyecanı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 10. haftasında sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. La Liga'da geride kalan 9 haftada 8 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Real Madrid 24 puanla ligin zirvesinde yer alırken, Barcelona 7 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puanla ikinci sırada yer alıyor. Liderlik mücadelesinin yaşanacağı karşılaşmada Milli futbolcumuz Arda Güler ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın düellosu da futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EL CLASİCO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid, Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Barcelona ile 26 Ekim Pazar günü saat 18.15'te karşı karşıya gelecek.

Nefes kesen mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EL CLASİCO'DA MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappe.

Barcelona: Szczesny, Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Rashford, Ferran Torres

LEWANDOWSKİ EL CLASİCO'DA YOK

İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lewandowski'nin "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği duyuruldu. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.

