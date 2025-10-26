Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'da El Clasico heyecanı
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 10. haftasında sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. La Liga'da geride kalan 9 haftada 8 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Real Madrid 24 puanla ligin zirvesinde yer alırken, Barcelona 7 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puanla ikinci sırada yer alıyor. Liderlik mücadelesinin yaşanacağı karşılaşmada Milli futbolcumuz Arda Güler ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın düellosu da futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
