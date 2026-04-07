Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final)
07.04.2026 15:42
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında sahasında Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmek isteyen Real Madrid, sahasında taraftarının desteğiyle Bayern Münih'i mağlup etmek için sahada olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid sahasında Bayern Münih heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynadığı son 9 resmi maçtan 2 beraberlik 7 mağlubiyet alan Real Madrid, Bayern Münih karşında üstünlüğünü korumak istiyor. Peki, Real Madrid-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Real Madrid ile Bayern Münih Şampiyonlar Ligi karşılaşması Santiago Bernabeu Stadı'nda 7 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
Mücadele Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH SON 9 MAÇI KAZANAMADI
Real Madrid ile oynadığı son dokuz karşılaşmayı kazanamayan Bayern Münih, uzun bir aranın ardından Real Madrid karşısında kazanmak istiyor. Bayern Münih, Real Madrid ile oynadığı son 9 resmi maçta 2 beraberlik 9 mağlubiyet aldı.
MUHTEMEL 11
Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.
Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Gnabry.