Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında sahasında Alman devi Dortmund ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid'i sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'nde liderliğini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Real Madrid ve Dortmund bu akşam kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Real Madrid ve Borussia Dortmund, üçüncü haftada güzel bir sonuç almak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?