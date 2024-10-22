Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Real Madrid ve Dortmund bu akşam kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Real Madrid ve Borussia Dortmund, üçüncü haftada güzel bir sonuç almak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?