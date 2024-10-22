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Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında sahasında Alman devi Dortmund ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid'i sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'nde liderliğini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Real Madrid ve Dortmund bu akşam kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında karşı karşıya gelecek olan Real Madrid ve Borussia Dortmund, üçüncü haftada güzel bir sonuç almak ve 3 puanla mücadeleden ayrılmak istiyor. Peki, Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

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Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 2

REAL MADRİD-DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ve Dortmund 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 3

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid:

Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.

Borussia Dortmund:

Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Brüt; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy.

Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE REAL MADRİD'İN RAKİPLERİ

Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Brest.

Real Madrid-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DORTMUND'UN RAKİPLERİ

Barcelona, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna

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