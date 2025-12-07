Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga'da 16. hafta

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 36 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, zirve mücadelesini sürdürebilmek için Celta Vigo karşısında kazanmak ve hata yapmak istemiyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?