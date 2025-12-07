Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga'da 16. hafta
07.12.2025 16:36
Son Güncelleme: 07.12.2025 16:37
NTV - Haber Merkezi
İspanya La Liga'nın 16. haftasında zorlu mücadeleler sürmeye devam ediyor. La Liga'da bu akşam İspanya devi Real Madrid sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in son maçında sahaya yedek kulübesinden dahil olmuştu. Arda Güler'in bu akşam sahaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 36 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, zirve mücadelesini sürdürebilmek için Celta Vigo karşısında kazanmak ve hata yapmak istemiyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
REAL MADRİD-CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid ve Celta Vigo maçı, 7 Aralık Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.
Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak maç S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Mbappe, Vinicius Jr.
Celta Vigo: Radu, Rodriguez, Starfelt, Alonso, Rueda, Moriba, Roman, Carreira, Aspas, Zaragoza, Iglesias