Real Madrid futbolcularını şoke eden olay. Arda Güler alkışlandı, arkadaşları sahaya adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı

Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de bu skor sonrası teknik direktör Xabi Alonso, yönetim tarafından görevden alınmıştı.

İspanyol çalıştırıcı sonrası göreve gelen Alvaro Arbeloa, Kral Kupası son 16 turunda 2. Lig ekibi Albacete'ye 3-2 mağlup olarak hem takımın başındaki ilk yenilgisini almış hem de turnuvadan elenmişti.