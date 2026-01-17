Real Madrid futbolcularını şoke eden olay. Arda Güler alkışlandı, arkadaşları sahaya adım atar atmaz neye uğradığını şaşırdı
17.01.2026 16:35
Son Güncelleme: 17.01.2026 17:10
Selim Başeğmezer
Real Madrid'in Levante ile oynadığı maç öncesinde Bernabeu'yu dolduran taraftarlardan gündeme oturan bir hareket geldi.
İspanya La Liga'nın 20. haftasında milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid ile Levante karşılaştı.
Bernabeu'da oynanan müsabakaya iki maçlık kazanamama serisiyle çıkan ev sahibi ekibin futbolcuları, büyük bir protesto ile karşı karşıya kaldı...
BARCA'YA YENİLDİ, ALONSO GİTTİ, 2. LİG EKİBİNE ELENDİ
Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de bu skor sonrası teknik direktör Xabi Alonso, yönetim tarafından görevden alınmıştı.
İspanyol çalıştırıcı sonrası göreve gelen Alvaro Arbeloa, Kral Kupası son 16 turunda 2. Lig ekibi Albacete'ye 3-2 mağlup olarak hem takımın başındaki ilk yenilgisini almış hem de turnuvadan elenmişti.
Levante maçında Bernabeu tribünlerini dolduran Real Madrid taraftarları, ısınma esnasında sahaya çıkan futbolcularını yoğun şekilde ıslıkladı.
OYUNCULARA TEPKİ
Oyuncuların şaşkın bakışlarla tribünleri izlediği görülürken, maçın başlama düdüğüyle birlikte tepkiler daha da arttı.
Real Madrid taraftarları; kendi oyuncuları topa sahip olduğunda ıslık çalarken, Levante takımı topa sahip olduğunda ıslık çalmayı bıraktı.
İkinci yarının başında oyuna dahil olan Arda Güler, taraftarlar tarafından alkışlanan isim oldu.
"PEREZ İSTİFA"
Taraftarlar ayrıca kulübün başkanı Florentino Perez için "İstifa" tezahüratında bulundu.