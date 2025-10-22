NTV.COM.TR

Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Kenan Yıldız düellosu

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında İtalya'nın dev ekiplerinden Juventus ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverler ekranlarına taşıyacak. Real Madrid ve Juventus'ta forma giyen milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız bu akşam rakip olarak karşı karşıya gelecek. Kariyerlerinin zirvesinde yer alan Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın bu akşam gösterecekleri performans futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid taraftarı önünde İtalya ekibi Juventus ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 2 haftada 2 galibiyeti bulunan Real Madrid 6 puanda yer alırken, Juventus'un 2 beraberlikle 2 puanı bulunuyor. Juventus, zorlu Real Madrid deplasmanında kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Juventus Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak heyecan dolu mücadele tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

XABİ ALONSO'DAN KENAN'A ÖVGÜ

Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bu akşam Santiago Bernabeu Stadı'nda İtalya'nın Juventus takımına karşı oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek milli futbolculardan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

İspanyol teknik adam, "Juventus, geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum." dedi.

REAL MADRİD VE JUVENTUS'UN 22. KARŞILAŞMASI

Avrupa futbolunun iki büyük takımı Real Madrid ve Juventus bu zamana kadar 21 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

Madrid'in 10, Juventus'un 9'a galibiyeti bulunurken, iki maçta beraberlikle sona erdi.

