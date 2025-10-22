Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Kenan Yıldız düellosu
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında İtalya'nın dev ekiplerinden Juventus ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverler ekranlarına taşıyacak. Real Madrid ve Juventus'ta forma giyen milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız bu akşam rakip olarak karşı karşıya gelecek. Kariyerlerinin zirvesinde yer alan Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın bu akşam gösterecekleri performans futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid taraftarı önünde İtalya ekibi Juventus ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 2 haftada 2 galibiyeti bulunan Real Madrid 6 puanda yer alırken, Juventus'un 2 beraberlikle 2 puanı bulunuyor. Juventus, zorlu Real Madrid deplasmanında kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?