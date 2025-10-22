Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Kenan Yıldız düellosu

XABİ ALONSO'DAN KENAN'A ÖVGÜ

Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bu akşam Santiago Bernabeu Stadı'nda İtalya'nın Juventus takımına karşı oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek milli futbolculardan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.



İspanyol teknik adam, "Juventus, geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum." dedi.