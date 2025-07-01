Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk kez karşı karşıya
Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Arda Güler'li Real Madrid ve Kenan Yıldız'lı Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele için geri sayım başladı. Bu tarihi eşleşme, Türk futbolseverler için de ayrı bir heyecan taşıyor. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Avrupa'nın iki dev kulübü Real Madrid ve Juventus karşı karşıya geliyor. Türkiye A Milli Takım oyuncularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, Real Madrid ile Juventus'un karşılacağı maçta takımları adına gol arayacak. Nefes kesen mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?