Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk kez karşı karşıya

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Maçın en dikkat çeken yönlerinden biri de iki Türk yıldızın bu prestijli turnuvada ilk kez rakip olacak olması. Real Madrid formasıyla büyük çıkış yakalayan Arda Güler, İspanyol devinin en formda isimlerinden biri haline geldi. Öte yandan Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız, İtalya’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.



İki genç yeteneğin karşılaşması, yalnızca İspanya ve İtalya’da değil, Türkiye’de de futbol kamuoyunun gündeminde. Arda ve Kenan’ın bu maçta sahaya ilk 11’de çıkmaları bekleniyor.