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Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk kez karşı karşıya

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Arda Güler'li Real Madrid ve Kenan Yıldız'lı Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele için geri sayım başladı. Bu tarihi eşleşme, Türk futbolseverler için de ayrı bir heyecan taşıyor. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk kez karşı karşıya - 1

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Avrupa'nın iki dev kulübü Real Madrid ve Juventus karşı karşıya geliyor. Türkiye A Milli Takım oyuncularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, Real Madrid ile Juventus'un karşılacağı maçta takımları adına gol arayacak. Nefes kesen mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk kez karşı karşıya - 2

REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Juventus maçı 1 Temmuz 2025 Salı Günü Miami’deki 75 bin kişilik Hard Rock Stadı’nda oynanacak. Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk kez karşı karşıya - 3

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Maçın en dikkat çeken yönlerinden biri de iki Türk yıldızın bu prestijli turnuvada ilk kez rakip olacak olması. Real Madrid formasıyla büyük çıkış yakalayan Arda Güler, İspanyol devinin en formda isimlerinden biri haline geldi. Öte yandan Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız, İtalya’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İki genç yeteneğin karşılaşması, yalnızca İspanya ve İtalya’da değil, Türkiye’de de futbol kamuoyunun gündeminde. Arda ve Kenan’ın bu maçta sahaya ilk 11’de çıkmaları bekleniyor.

Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk kez karşı karşıya - 4

KENAN 3, ARDA 1 GOL KAYDETTİ

Juventus formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Kenan Yıldız, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da şimdiye kadar 3 maçta 180 dakika süre buldu ve 3 gol kaydetti. Arda Güler ise Real Madrid formasıyla 3 maçta 172 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.

Real Madrid-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk kez karşı karşıya - 5

Mücadeleyi kazanan ekip, adını çeyrek finale yazdıracak ve 5 Temmuz'da Borussia Dortmund - Monterrey eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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