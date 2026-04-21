Real Madrid kapıyı çaldı, Galatasaray 100 milyon euro istedi. Tarihi transfer görüşmesi başladı
21.04.2026 13:59
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın kapısı dünya devi Real Madrid tarafından çalındı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılarak son 3 haftaya 7 puan önde olmanın avantajıyla girmek istiyor.
Sarı-kırmızılılarda tüm gözler derbiye çevrilmişken, gündeme gelen haber dikkat çekti.
REAL'İN TRANSFER PLANI
Fichajes'in haberine göre İspanya La Liga devi Real Madrid, gelecek sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
"EN CİDDİ ADAY OSIMHEN"
Haberin devamında Kylian Mbappe'nin doğal pozisyonuna geçmesinin sağlanması için net bir 9 numara transferi yapılacağı ve bu ismin Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen olduğu kaydedildi.
Nijeryalı futbolcunun, gol atma yeteneği ve ceza sahasındaki hareketliliği nedeniyle en ideal aday olarak öne çıktığı ifade edildi.
"TAKIMA KATKI SAĞLAYACAK"
Osimhen'in aynı zamanda takıma derinlik ve fiziksel güç katacağına inanıldığı belirtilirken, hareketliliğiyle birlikte Mbappe'yi tamamlayacağına da vurgu yapıldı.
100 MİLYON EURO
Real Madrid'in Osimhen için Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve sarı-kırmızılıların kapıyı 100 milyon euro'dan açtığı aktarıldı.
Real Madrid'in de mali istikrarı tehlikeye atmadan bu transferi tamamlamayı hedeflediği ve takımdaki ayrılıklara göre ortaya çıkacak kaynağın bu transfere aktarılabileceği yazıldı.
OSIMHEN'İN BU SEZONU
Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu, 19 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.