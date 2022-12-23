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Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı

Avrupa’nın dev kulüpleri Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Paris Saint Germain; Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham için transfer savaşı veriyor.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 1

Avrupa’nın dev kulüpleri Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Paris Saint Germain, Borussia Dortmund’un 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.


Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 2

Borussia Dortmund’da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken ve 2022 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla boy gösteren Jude Bellingham, dev kulüplerin transfer listesinde yer alıyor.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 3

LaLiga devi Real Madrid, Premier Lig ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea  ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint Germain, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için yarış halinde.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 4

2019 yılında Alman ekibine transfer olan Bellingham’ın piyasa değeri şu anda yaklaşık 100 milyon euro.


Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 5

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Bellingham transferinde Real Madrid bir adım önde gözüküyor.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 6

Ancak Liverpool ve Manchester City’nin de genç orta saha oyuncusunun transferi için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 7

Ayrıca haberde Avrupa’nın bir başka devi Paris Saint Germain’in de peşinde olduğu Bellingham için Dortmund’un 100 milyon sterlin bonservis belirlediği aktarıldı.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 8

İşte Bellingham'ın Dünya Kupası'ndan yansıyan kareleri...

Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 9
Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 10
Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 11
Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 12
Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve PSG'nin Jude Bellingham savaşı - 13

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