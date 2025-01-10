Real Madrid maçında taciz skandalı: Futbolcu eşleri cinsel saldırıya uğradı

"KADINLAR TACİZ EDİLDİ, İZİNSİZ FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ"

Real Mallorca taraftarı olan Pere, Kral Abdullah Spor Şehri stadyumunda yaşanan tacizi Cadena COPE mikrofonlarına anlattı.

Pere'nin ifadeleri şu şekilde:

"Biz çok az sayıda Real Mallorca taraftarıydık ve bizi ne korudular ne de güvenlik sağladılar. Bizi buranın taraftarlarıyla karıştırdılar… Maç boyunca birçok kişi bizimle alay etti, rahatsız etti, çocukları ve yaşlıları provoke etti. Çok rahatsız ediciydi ama en kötüsü, maç bittikten sonra tribünden otobüse kadar olan süreçte yaşananlardı. Yüzlerce kişi koridor oluşturup bize hakaret etti, izinsiz fotoğraf çektiler, ensemize vurup rahatsız ettiler. Ancak en kötüsü kadınların yaşadıklarıydı. Kadınlar taciz edildi, izinsiz fotoğrafları çekildi… Evet, taciz edildiler."