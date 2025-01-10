Real Madrid maçında taciz skandalı: Futbolcu eşleri cinsel saldırıya uğradı
Suudi Arabistan'da Kral Abdullah Spor Şehri stadyumunda Real Madrid ile Real Mallorca arasında oynanan İspanya Süper Kupası yarı final maçında skandal bir olay yaşandı. Mallorca forması giyen Dani Rodriguez'in eşi Cristina Palavra, stadyumda tacize uğradıklarını ve izinsiz şekilde fotoğraflarının çekildiğini söyledi.
Mallorca forması giyen Dani Rodriguez'in eşi Cristina Palavra, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri stadyumunda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finali sonrası kendisinin ve bazı Mallorca taraftarlarının tacize uğradığını söyledi.
Cristina Real Madrid’e 3-0 yenildikleri maçın ardından 'Esports IB3' programında, "Çıkış biraz sıkıntılı geçti. Çocuklarla birlikte gittik ve güvenlik olmadan kaldık. Gerçek şu ki, bu ülkenin gençleri yakınımıza gelip bize fotoğraf çekmeye başladılar ve bizi taciz ettiler. Dominik Greif’in eşi Natali’yi de aynı şekilde." dedi.