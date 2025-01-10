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Real Madrid maçında taciz skandalı: Futbolcu eşleri cinsel saldırıya uğradı

Suudi Arabistan'da Kral Abdullah Spor Şehri stadyumunda Real Madrid ile Real Mallorca arasında oynanan İspanya Süper Kupası yarı final maçında skandal bir olay yaşandı. Mallorca forması giyen Dani Rodriguez'in eşi Cristina Palavra, stadyumda tacize uğradıklarını ve izinsiz şekilde fotoğraflarının çekildiğini söyledi.

Real Madrid maçında taciz skandalı: Futbolcu eşleri cinsel saldırıya uğradı - 1

Mallorca forması giyen Dani Rodriguez'in eşi Cristina Palavra, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri stadyumunda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finali sonrası kendisinin ve bazı Mallorca taraftarlarının tacize uğradığını söyledi. 

Cristina Real Madrid’e 3-0 yenildikleri maçın ardından 'Esports IB3' programında, "Çıkış biraz sıkıntılı geçti. Çocuklarla birlikte gittik ve güvenlik olmadan kaldık. Gerçek şu ki, bu ülkenin gençleri yakınımıza gelip bize fotoğraf çekmeye başladılar ve bizi taciz ettiler. Dominik Greif’in eşi Natali’yi de aynı şekilde." dedi.

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Real Madrid maçında taciz skandalı: Futbolcu eşleri cinsel saldırıya uğradı - 2

Mallorca futbolcusunun eşi, "Kendimizi biraz savunmasız hissettik çünkü bizi koruyacak kimse yoktu… Çıkış çok kötüydü." diye konuştu.

Real Madrid maçında taciz skandalı: Futbolcu eşleri cinsel saldırıya uğradı - 3

"KADINLAR TACİZ EDİLDİ, İZİNSİZ FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ"

Real Mallorca taraftarı olan Pere, Kral Abdullah Spor Şehri stadyumunda yaşanan tacizi Cadena COPE mikrofonlarına anlattı.

Pere'nin ifadeleri şu şekilde:

"Biz çok az sayıda Real Mallorca taraftarıydık ve bizi ne korudular ne de güvenlik sağladılar. Bizi buranın taraftarlarıyla karıştırdılar… Maç boyunca birçok kişi bizimle alay etti, rahatsız etti, çocukları ve yaşlıları provoke etti. Çok rahatsız ediciydi ama en kötüsü, maç bittikten sonra tribünden otobüse kadar olan süreçte yaşananlardı. Yüzlerce kişi koridor oluşturup bize hakaret etti, izinsiz fotoğraf çektiler, ensemize vurup rahatsız ettiler. Ancak en kötüsü kadınların yaşadıklarıydı. Kadınlar taciz edildi, izinsiz fotoğrafları çekildi… Evet, taciz edildiler."

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