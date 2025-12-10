Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde devlerin mücadelesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid, Santiago Bernabeu'da taraftarının önünde Manchester City'i konuk edecek. Gözler hem dünyaca ünlü yıldızlar da hem de Türkiye A Milli Takım futbolcumuz Arda Güler'in göstereceği performansta olacak. Zorlu mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?