Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde devlerin mücadelesi
10.12.2025 16:21
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında İngiltere'nin dev kulübü Manchester City ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftada 12 puan toplayarak 6. sırada yer alan Real Madrid, 10 puanlı 12. sırada yer alan Manchester City'i ağırlayacak. Kritik mücadelede gözler dünyaca ünlü yıldızlarda olacak. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid, Santiago Bernabeu'da taraftarının önünde Manchester City'i konuk edecek. Gözler hem dünyaca ünlü yıldızlar da hem de Türkiye A Milli Takım futbolcumuz Arda Güler'in göstereceği performansta olacak. Zorlu mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
REAL MADRİD-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Manchester City maçı 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
Heyecan dolu mücadele tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Bu sezon Real Madrid'de Xabi Alonso yönetiminde toplam 369 dakika Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan Arda Güler, toplamda 2 asistlik performans sergiledi. Real Madrid'de Xabi Alonso'nun gözdeleri arasında yer alan Arda Güler'in, Manchester City'e karşı mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr; Garcia
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland