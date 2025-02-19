Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonları Manchester City ile Real Madrid, play-off aşaması rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak dev mücadeleye dair ayrıntılar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Öte yandan müsabakada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid'e 3-2'lik skorla yenildi. Bu akşam ise Manchester City ve Real Madrid, son 16 turuna yükselmek için karşı karşıya gelecek. Ancelotti’nin öğrencileri, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmanın ardından bu kez taraftarının önünde mutlak galibiyet parolası ile sahada olacak. İşte, Real Madrid-Manchester City maçına dair saat ve yayıncı kanal bilgisi...