Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen mücadele

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid taraftarı önünde İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Manchester City'nin bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde en fazla karşılaştığı rakibi olan Real Madrid ile 5 galibiyet 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. Bu eşleşme, turnuva tarihinde üst üste beş sezon eleme aşamalarında sahne alan ilk rekabet olacak. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?