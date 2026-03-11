Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen mücadele
11.03.2026 16:10
Aydın Kayar
Avrupa futbolunun kalbi bu gece Madrid'de atacak. Şampiyonlar Ligi'nde artık bir klasik haline gelen, futbolseverlerin "erken final" olarak adlandırdığı dev eşleşmede Real Madrid, son 16 turu ilk maçında sahasında Manchester City'i konuk edecek. Santiago Bernabéu Stadı'nın büyüleyici atmosferinde devlerin savaşına tanıklık edeceğimiz mücadelede Real Madrid sahasında Manchester City karşısında galibiyet arayacak. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın canlı yayın bilgiler ve muhtemel 11'leri.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid taraftarı önünde İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Manchester City'nin bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde en fazla karşılaştığı rakibi olan Real Madrid ile 5 galibiyet 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. Bu eşleşme, turnuva tarihinde üst üste beş sezon eleme aşamalarında sahne alan ilk rekabet olacak. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
REAL MADRİD-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, 11 Mart Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da Manchester City'i ağırlayacak.
Heyecan dolu maç saat 23.00'da başlayacak ve Tabii platformundan canlı olarak izlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Güler, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius, García.
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Silva; Cherki, O'Reilly; Haaland, Semenyo.
REAL MADRİD'İ EN FAZLA MAĞLUP EDEN 3. TAKIM
Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi tarihinde Manchester City'den (5G) daha fazla mağlup eden sadece iki takım bulunuyor. Bayern Münih (8G) ve Juventus (7G).
Şampiyonlar Ligi tarihinde Manchester City'yi ise ikiden fazla eleme turu eşleşmesinde eleyen tek takım Real Madrid.